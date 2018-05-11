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«Еда на ночь»: Елена Савчук в гостях у «Еды»
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«Еда на ночь»: Елена Савчук в гостях у «Еды» 

Eda.ru 13 минут назад
Фото: Eda.ru
Каждую неделю мы выходим на нашей странице в «Одноклассниках» в прямой эфир с передачей «Еда на ночь». В нее мы приглашаем разных хороших поваров и готовим с ними блюда из сезонных продуктов.
На этот раз мы решили использовать свежую, молодую, крепкую крапиву, которую собрали в Лосином Острове (лосиноостровская крапива — чувствуете, как сразу прибавилось в ней вкуса благодаря красивому наименованию). У нас на сайте есть три десятка рецептов с крапивой — но такого еще не было: мы позвали к нам в гости Елену Савчук, шефа нового ресторана Diplomat Bar, и сделали с ней кутабы с крапивой.
Кроме крапивы внутри кутабов были базилик, петрушка и сулугуни, но крапива была главной. Подробный рецепт — прямо под видеороликом.
Кутабы с крапивой
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