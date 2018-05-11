«Еда на ночь»: Елена Савчук в гостях у «Еды»

Каждую неделю мы выходим на нашей странице в «Одноклассниках» в прямой эфир с передачей «Еда на ночь». В нее мы приглашаем разных хороших поваров и готовим с ними блюда из сезонных продуктов.

На этот раз мы решили использовать свежую, молодую, крепкую крапиву, которую собрали в Лосином Острове (лосиноостровская крапива — чувствуете, как сразу прибавилось в ней вкуса благодаря красивому наименованию). У нас на сайте есть три десятка рецептов с крапивой — но такого еще не было: мы позвали к нам в гости Елену Савчук , шефа нового ресторана Diplomat Bar, и сделали с ней кутабы с крапивой.

Кроме крапивы внутри кутабов были базилик, петрушка и сулугуни, но крапива была главной. Подробный рецепт — прямо под видеороликом.

Кутабы с крапивой