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Ресторан «Турандот» открыл летнюю веранду
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Ресторан «Турандот» открыл летнюю веранду 

Forbes.ru 2 часа назад
Фото: facebook.com/Turandot.Restaurant/
Трельяжную террасу ресторан паназиатской кухни «Турандот» открыл в летнем саду на крыше особняка на Тверском бульваре. Обновилось к лету и меню «Турандот».
Среди новинок: сашими из лосося, желтохвоста и хамачи с экзотическими фруктами, роллы с крабом и фуа-гра, дим-самы с лобстером и черной икрой, украшенные золотом. Кроме того, меню пополнилось китайским супом из акульих плавников, бифштексом с эскалопом фуа-гра и слайсами трюфеля, черными бао со свининой.
Кстати, устрицы в «Турандот» теперь стоят от 130 рублей, а бокал шампанского Veuve Clicquot обойдется всего в 990 рублей. По вечерам на террасе играет живая музыка.
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