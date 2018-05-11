Ресторан «Турандот» открыл летнюю веранду

Трельяжную террасу ресторан паназиатской кухни «Турандот» открыл в летнем саду на крыше особняка на Тверском бульваре. Обновилось к лету и меню «Турандот».

Среди новинок: сашими из лосося, желтохвоста и хамачи с экзотическими фруктами, роллы с крабом и фуа-гра, дим-самы с лобстером и черной икрой, украшенные золотом. Кроме того, меню пополнилось китайским супом из акульих плавников, бифштексом с эскалопом фуа-гра и слайсами трюфеля, черными бао со свининой.

Кстати, устрицы в «Турандот» теперь стоят от 130 рублей, а бокал шампанского Veuve Clicquot обойдется всего в 990 рублей. По вечерам на террасе играет живая музыка.