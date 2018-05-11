В Каннах на время фестиваля повысили цены в кафе и ресторанах

Кто-то видел, как за несколько дней до фестиваля в Каннах перерисовывают меню. Обычное дело, плюс по три евро на каждое блюдо.

В заведениях попроще новые цены просто наклеивают. Получается очень накладно. Рассказывает писатель Михаил Зыгарь

Михаил Зыгарь писатель, журналист «Я вчера очень сильно опаздывал, поэтому хотел купить еды, которую можно съесть на бегу. Пробегая, увидел место, где продают еду на вынос такую нормальную. За какой-то пластиковый контейнер взяли 20 евро, что в любом ресторане в Москве стоило бы меньше. Цены странные, но, мне кажется, это фестивальный сезон. Я надеюсь, что в остальное время здесь дешевле».

Говорят, всему виной случившийся не так давно потоп: пострадали первые этажи многих заведений. Получившие солидную страховку предприниматели продали свои заведения — отсюда столько новых местечек и, например, настоящий бум на суши. Но пришедшие на место лавочников бизнесмены заинтересованы только в заработках. Причем это касается не только стационарных кафе.

Владимир Боровой журналист «Идешь от Дворца фестивалей по набережной, смотришь на цену простого бутерброда с ветчиной и сыром. По мере удаления от дворца цена постепенно падает на 50 евроцентов через каждые примерно 1,5 километра, и где-то у городской черты наверное превращается в нормальную. Еще даже по московским меркам очень дорогой кофе и не очень хороший. 4,5 [евро] за чашку латте, после которого у тебя изжога. У меня есть ощущение, что цены на всякие мелкие расходники типа этих бутербродов самых дешевых приподнялись на 50%».

Излюбленные места кинокритиков тоже накручивают чек. От Дворца фестивалей далеко ходить не надо. Главный редактор портала Profi cinema Нина Ромодановская рассказывает, как обстоят дела в знаменитом Caffe Roma в двух шагах от главной каннской площадки:

Нина Ромодановская главный редактор портала Profi cinema «В подавляющем числе французских кафе типсы включены в счет, а в Caffe Roma даже когда ты расплачиваешься карточкой, тебе обязательно скажут: „И типсы, пожалуйста“. Если сейчас можно было купить домашнее вино за 3-4 евро, то сейчас дешевле 6 я что-то не вижу. Салат, который сначала стоил 14 евро год назад, 15 евро, в этом году стоит 16. Средний счет — если мы укладывались с одним бокалом вина в 40 евро, то сейчас это 50 евро».

Средняя цена салата — 16-18 евро. Если хотите в одном из заведений у моря — 21-22. На террасе Ritze — уже 35. В куда менее пафосном заведении рядом с дворцом фестивалей столько же стоит лосось тартар. Дары моря — за скромное блюдо, где будут в том числе мидии и пять устриц, берут 30 евро.