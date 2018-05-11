В Петербурге выбрали лучшие ресторанные меню к ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. / ТАСС /. Жюри четвертого Петербургского ресторанного фестиваля, организованного при поддержке городской администрации, назвало в пятницу на итоговой пресс-конференции победителей конкурса футбольных сетов, на котором рестораны представили свои предложения для футболистов и болельщиков ЧМ-2018. В фестивале приняли участие около 70 петербургских ресторанов.

Лучшим футбольным меню назван сет, состоящий из запеченной свиной рульки, огурца, пива и бланманже [холодный десерт], передает корреспондент ТАСС.

Ресторанные фестивали в Санкт-Петербурге проводят осенью и весной. Их цель — помочь развитию ресторанной отрасли. «Шеф-повара проявляют интерес к этому проекту, изучают историю, самостоятельно придумывают новые блюда, основанные на исторических традициях. Таким образом в нашем городе появляется еще одна особенность, ради которой стоит приехать в Санкт-Петербург», — сказал на пресс-конференции по итогам фестиваля первый заместитель председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергей Марков

Как отметили в городском комитете по туризму, который выступает одним из главных организаторов мероприятия, участие в фестивале для ресторанов добровольное и бесплатное. «В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, комитетом было принято решение посвятить весенний Петербургский ресторанный фестиваль футбольной тематике», — сказали в пресс-службе комитета.

В этот раз рестораны, пожелавшие участвовать в фестивале, сформировали в своем меню тематические дегустационные сеты на футбольную тематику и в течение месяца предлагали их гостям по фиксированной цене — 990 или 1990 рублей. В сеты входили основные блюда, напитки и десерты, с помощью которых можно познакомиться с петербургской кухней и оценить мастерство поваров каждого заведения. Многие рестораны предлагали в рамках фестивальной программы блюда с использованием местных продуктов, в том числе рыбы, грибов и ягод, приготовленные по авторским рецептам.