Ещё
В Петербурге выбрали лучшие ресторанные меню к ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге выбрали лучшие ресторанные меню к ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Жюри четвертого Петербургского ресторанного фестиваля, организованного при поддержке городской администрации, назвало в пятницу на итоговой пресс-конференции победителей конкурса футбольных сетов, на котором рестораны представили свои предложения для футболистов и болельщиков ЧМ-2018. В фестивале приняли участие около 70 петербургских ресторанов.
Лучшим футбольным меню назван сет, состоящий из запеченной свиной рульки, огурца, пива и бланманже [холодный десерт], передает корреспондент ТАСС.
Ресторанные фестивали в Санкт-Петербурге проводят осенью и весной. Их цель — помочь развитию ресторанной отрасли. «Шеф-повара проявляют интерес к этому проекту, изучают историю, самостоятельно придумывают новые блюда, основанные на исторических традициях. Таким образом в нашем городе появляется еще одна особенность, ради которой стоит приехать в Санкт-Петербург», — сказал на пресс-конференции по итогам фестиваля первый заместитель председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергей Марков.
Как отметили в городском комитете по туризму, который выступает одним из главных организаторов мероприятия, участие в фестивале для ресторанов добровольное и бесплатное. «В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, комитетом было принято решение посвятить весенний Петербургский ресторанный фестиваль футбольной тематике», — сказали в пресс-службе комитета.
В этот раз рестораны, пожелавшие участвовать в фестивале, сформировали в своем меню тематические дегустационные сеты на футбольную тематику и в течение месяца предлагали их гостям по фиксированной цене — 990 или 1990 рублей. В сеты входили основные блюда, напитки и десерты, с помощью которых можно познакомиться с петербургской кухней и оценить мастерство поваров каждого заведения. Многие рестораны предлагали в рамках фестивальной программы блюда с использованием местных продуктов, в том числе рыбы, грибов и ягод, приготовленные по авторским рецептам.
ТАСС: последние новости
Биодинамические вина: что это такое и как они "продинамили" мир Гастрономический фестиваль в Севастополе собрал лучших поваров Крымского полуострова В Бостоне открылся ресторан, где еду готовят роботы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах139
На Самойлову набросились зрители82
Очевидные ляпы в голливудских фильмах2
Что стало с Мариной Влади9
Как должны выглядеть «Мстители» на самом деле8
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение