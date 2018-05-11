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«Ганзейский пикник» пройдет в Вологде
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«Ганзейский пикник» пройдет в Вологде 

Официальный сайт Администрации города Вологды 3 часа назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
«Ганзейский пикник» развернется у стен Вологодского кремля с 29 июня по 1 июля в рамках VIII Русских Ганзейских дней. Рестораторы из нескольких старинных городов приготовят блюда кухни ганзейских времен.
В стилизованных шатрах прямо на глазах посетителей будут готовить блюда средних веков повара Великого Новгорода, Белозерска, Великого Устюга. Областную столицу представят восемь ресторанов. Организуют «Ганзейский пикник» Департамент экономического развития Вологды, Клуб рестораторов Вологодской области.
«Все участники «пикника» будут готовить исключительно кухню ганзейских времен. Это XVI — XVII века, когда были распространены таверны. Рестораторы сейчас разрабатывают меню, цены будут доступные. Гости смогут попробовать копченую лосятину, лепешки из кабана и почувствовать себя дворянами», — рассказали организаторы «Ганзейского пикника».
По соседству с кафе на площади Революции будет работать ярмарка. 12 городов-членов Ганзейского союза представят свою культуру. На Русские Ганзейские дни приедут мастера народных промыслов из Кингисеппа, Пскова, Тихвина, Торжка и других городов.
В рамках VIII Русских Ганзейских дней состоится множество событий, связанных с историей городов-участников Союза. Ожидается, что в состав делегаций войдут более 400 человек.
На фестиваль в областную столицу приедут клубы средневековой реконструкции, пройдут пешие и конные бои. Частью широкой программы станет «Молодая ганза». Для детей пройдут мастер-классы по ремеслу, состоится презентация деятельности молодежных центров и другие мероприятия.
Делегации русских ганзейских городов примут участие в торжественном шествии по центру Вологды и творческом концерте. Центральным событием станет собрание Союза Русских Ганзейских городов. Руководители городов обсудят торговые и экономические вопросы, наметят планы по сотрудничеству. В деловой программе запланирован также круглый стол «Гастрономический туризм как драйвер роста городов».
Напомним, Ганзейский союз Нового времени — самый долговечный международный торгово-экономический союз, существовавший в XIII — XVII веках. В 1980 году Ганзейский союз был воссоздан. В настоящее время он объединяет 181 город из 16 государств мира. В состав Русских Ганзейских городов входят 13 участников. Ежегодно в одном из городов проходит собрание городов. В 2018 году эстафету примет Вологда.
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