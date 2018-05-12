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Кролик, грибы, телятина. Рязанцы выбирают кулинарный бренд региона
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Кролик, грибы, телятина. Рязанцы выбирают кулинарный бренд региона 

АиФ Рязань 3 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Рязанцев и гостей города приглашают участвовать в фестивале «Кухня Рязанского края» и помочь выбрать кулинарный бренд региона, сообщает пресс-служба горадминистрации.
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