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«МИР» собрал вкусы со всего света
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«МИР» собрал вкусы со всего света 

Мир24 1 час назад
Попробовать перенести блюда разных стран мира на свой обеденный стол — теперь не такая уж невыполнимая задача. Вам на помощь спешит гениальный шеф-повар Александр Журкин. Ресторанный уровень, минимальный бюджет — разве не прекрасный повод взять ручку и записать пару рецептов для сегодняшнего ужина?
На этот раз на повестке: паэлья, неотъемлемое блюдо семейного застолья в любой испанской семье, восточный гость — салат «Табуле» и паназиатский суп том-ям.
Не пропустите новый выпуск шоу «Как в ресторане». Включайте телеканал «МИР» 13 мая в 10:15 — обещаем, будет невероятно вкусно!
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