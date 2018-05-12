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Макдоналдс выпустил лимитированную Coca-Cola к 50-летию Биг Мака
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Макдоналдс выпустил лимитированную Coca-Cola к 50-летию Биг Мака 

Особое блюдо 1 час назад
Фото: Особое блюдо
Макдоналдс в Латинской Америке и бразильское креативное агентство DPZ&T решили объединиться и выпустить ограниченную серию Coca-Cola к юбилею легендарного Биг Мака
Макдоналдс в Латинской Америке и бразильское креативное агентство DPZ&T решили объединиться и выпустить ограниченную серию Coca-Cola к юбилею легендарного Биг Мака.
Таким образом агентство также решило отметить 50-летие сотрудничества фастфуд-гиганта и производителя сладкой газировки.
«Мы сделали что-то беспрецедентное, гибрид из двух великих икон», — цитирует Adweek главного креативного директора DPZ&T Рафаэля Уренха.
Дизайн лимитированной банки Coca-Cola наглядно демонстрирует все ингредиенты Биг Мака: две мясные котлеты гриль, специальный соус, сыр, огурцы, салат и лук, кунжутную булочку.
По данным агентства, серия напитков поступит в продажу уже на этой неделе, но будет доступна только в Южной Америке. Покупателям предлагается поделиться своей реакцией на новинку в социальных сетях с хэштегом #BigMacCan.
Сотрудничество латиноамериканского Макдоналдс и бразильского агентства DPZ&T происходит не в первый раз. Летом прошлого года DPZ&T решила напомнить о пользе МакАвто и выпустила фургон Mobile Drive-Thru с изображением стены ресторана с окошком для заказов. При этом Макдоналдс выступал в качестве поставщика собственной продукции, которую развозил фургон по улицам Сан-Пауло
Юбилей Биг Мака, кажется, начали отмечать уже в феврале 2018 года. Тогда американская сеть ресторанов быстрого питания разыграла в социальных сетях бриллиантовое кольцо в форме Биг Мака.
Фото: DPZ&T
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