Честный гид по барам: где найти подходящую атмосферу и коктейль своей мечты

Главное, чтобы эти самые креативные коктейли были вкусными, а бармены не только общительными, но и профессиональными. Такое сочетание найти сложно, но мы, не покладая выходных и чаевых, нашли заведения, в которых приготовление коктейлей не просто работа, а настоящее искусство.

Mr. Help & Friends

Один из первых баров страны, который начал делать коктейли и доказал, что алкоголь может быть вкусным, ярким и интересным, — Mr. Help & Friends. Именно здесь, на первой линии Тверской-Ямской, в 2004 году Дмитрий Соколов , создатель проекта, решил знакомить московскую публику с заморскими «Кровавыми Мэри» и «Лонг-Айлендами» и сделал это так качественно, что бокалы с трубочкой и конфетти стали настоящим трендом.

С тех пор прошло много времени, но популярности бар не теряет, а все потому, что ценит своего гостя. Бармены готовят напитки и для тех, кто любит и покислее, и послаще, и покрепче, и для тех, у кого «не знаю, чего хочу, можно на ваш вкус?».

Кухня, кстати, тоже продумана неплохо — яркий выбор закусок сочетается с обилием отличных горячих блюд, которые по вкусу и подаче ничуть не уступают ресторанным, зато стоят на порядок меньше. «На зубок» точно нужно попробовать тапасы, которые представлены с самыми разнообразными добавками, а на основной прием — сочнейший стейк «Денвер» (он еще и считается диетическим, так что пробовать надо обязательно!).

Tin woodman bar Если бары можно было бы наделять человеческими чертами, то Tin woodman — это свой, очень уютный парень. Его простой характер проявляется в минималистичном интерьере, а душевность — в понятной барной карте с мужским характером. Коммуникабельные бармены смело миксуют коктейли с горчицей («Горчили») и даже овсянкой («Злаки Зодиака»). Да, любители находятся, хотя молодая аудитория предпочитает что-то более привычное, но не менее оригинальное: «Плачущего убийцу» с перцем или «Глендейл» с кинзой. И радует то, что представлено все по крайне демократичным, почти студенческим ценам.

Больше изюминки оставили для меню: гордость бара — бодрящие завтраки. Подают их целый день — мюсли, глазуньи, омлеты и тосты готовят даже в разгар тусовок. С чем может быть связана любовь гостей к таким блюдам, оставляем догадываться тебе.

Мы как-то уже писали об этом необычном баре-трансформере, где почитатели мира искусства и культуры ужинают изысканной кухней от Джакомо Ломбарди, потом читают книжки в прилегающей библиотеке, смотрят театральные постановки и, наконец, отрываются под эффектные биты диджей-сета.

— говорят представители заведения.

Словом, «отрываться» и просто наслаждаться атмосферой помогает отточенная работа барменов. Коктейльная карта изощренностью ничуть не уступает кухне. Не обошлось даже без «молекулярки»: она фигурирует в одном из пяти разделов барной карты — «Алхимия», которая составляет компанию смелым и современным коктейлям, а также сезонным, бестселлерам и классике.

За подобной миксологией приходят и писатели, и бизнесмены, и столичные «пати энималс», и сливки светского общества. Главное в этой иерархии — не забыть отыскать свою нишу.

City Space Bar & Restaurant

Эксклюзив, роскошь, статус. Ничего необычного, а так манит. «Москва-Сити» — магнит для сверхизысканных мест, жаль, что хороших баров среди них немного. Правда, есть один, зато какой!

City Space Bar & Restaurant по праву можно назвать лучшим для тех, кто привык к хорошей барной карте и привилегированной обстановке. Чего стоят одни панорамные окна и обзор на столицу под углом в 360 градусов с высоты 34 этажей отеля. Как верно подмечено самими владельцами, с таким видом каждый может найти свою Москву. Естественно, такую красоту изящно дополняют коктейли. Да, они тут не из дешевых и готовят их не так быстро, как хотелось бы, зато делают с любовью.

Например, коктейль «Верный товарищ» иронично миксуют по рецепту Яна Хованеца — генерального менеджера отеля «Swissotel Красные Холмы», на вершине которого и расположился бар. А рецепт «Сармы» на основе шампанского и лавандового ликера принадлежит Игорю Гранину — главному редактору журнала GQ. Другие напитки более простые, но не лишены авторского подхода. Немало забавляют их названия: «Френч 75», «Дайкири Хемингуэя» или «Человек чести».

Ради исключения упомянем один гастропаб. Он уникален, а барному искусству тут уделяют отдельное и очень пристальное внимание.

Свой очередной проект «Фаренгейт» знаменитый Андрей Деллос расположил недалеко от другого детища — официозного «Пушкина». Конечно, не случайно. «Фаренгейт» стал его кэжуал-противоположностью: в интерьере ничего вычурного — необработанное дерево, лофтовые лампы и открытая кухня. Располагает к непринужденному общению, а значит, бару тут самое место.

Здешний бартендер Денис Кряжев (не уступает известностью Деллосу) лучший в своем деле, не только по нашему мнению, но и по версии престижного конкурса Diageo Reserve World Class. А все потому, что миксует коктейли Денис уж очень умело и в самых необычных сочетаниях.

Например, игристое с крепким алкоголем, крепкий алкоголь с овощными нотками и даже с сухим йогуртом. Пробуешь все это и понимаешь: вот чего всю жизнь не хватало.

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Фото: пресс-служба, Instagram, Shutterstock/VOSTOCK