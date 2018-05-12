Ресторанная группа Guliani Group запустила новый проект на Маросейке

Ресторанная группа Guliani Group (рестораны и кулинарные лавки «Оджахури», «Хинкали Хаус», Kulinari, Mochi) запустила новый проект на Маросейке — грузинский винный бар Megobari, название которого переводится как «друг».

Кухней руководит шеф-повар Тамаз Орагвелидзе, прославивший кафе на фуникулере в Тбилиси своими аджарскими хачапури и пончиками. Сушефом стал Борис Гиоргберидзе, шеф-хинкальщик «Хинкали Хаус» и «Оджахури», сообщает «Афиша».

В Megobari открытая кухня строится вокруг дровяной печи, в которой выпекают аджарские хачапури с хрустящим тонким тестом и начинками на любой вкус. Например, лодочка со свеклой и сыром (390 р.), со шпинатом и сыром (390 р.), с сыром и беконом (410 р.) или с курицей (410 р.). В ней же готовят мегрельские или имеретинские хачапури (по 350 р.) и домашние лепешки (60 р.).

Также в меню можно найти хинкали «дакепили» с рубленным мясом (60 р.), шашлыки и блюд на углях (шашлык из курицы — 410 р., из свиной шейки — 430 р., из телятины — 510 р., форель на мангале — 630 р.), и несколько видов закусок вроде роллов по-грузински (370 р.) и аджапсандали (390 р.).

В ближайшее время появится большая винная карта с грузинскими винами. Кроме них в баре можно будет заказать чачу, коньяки и другие напитки, привезенные из Грузии.

Пока алкогольной лицензии нет, в бар можно приходить со своим вином и без пробкового сбора. Также сейчас всех гостей угощают бокалом вина или рюмкой чачи.

Дизайн заведения — это смесь старого грузинского и современного лофтового стилей: входная группа из стеклянных блоков, старая советская коричневая дверь, прилавки из неотесанных деревянных досок, кирпичная кладка и рисунок двух друзей за столом на одной из стен.

Адрес: Маросейка, 15