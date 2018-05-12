Стоит съесть: тайский салат в Dante, чучвару в LocAsian, суп с морепродуктами в Stone Crab

На этой неделе предлагаем посетить новые заведения Dante Kitchen+Bar и LocAsian Bar, заказывать сет в Veladora Cantina, попробовать морепродукты в Stone Crab и японскую кухню в «Макото» и зайти на Патриаршие на барный фестиваль.