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Стоит съесть: тайский салат в Dante, чучвару в LocAsian, суп с морепродуктами в Stone Crab
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Стоит съесть: тайский салат в Dante, чучвару в LocAsian, суп с морепродуктами в Stone Crab
Forbes.ru
4 часа назад
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На этой неделе предлагаем посетить новые заведения Dante Kitchen+Bar и LocAsian Bar, заказывать сет в Veladora Cantina, попробовать морепродукты в Stone Crab и японскую кухню в «Макото» и зайти на Патриаршие на барный фестиваль.
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