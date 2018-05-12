Ещё
Гости фестиваля «Pest-Fest» в Кезу попробуют необычные блюда удмуртской кухни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гости фестиваля «Pest-Fest» в Кезу попробуют необычные блюда удмуртской кухни 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Кез. Удмуртия. На фестиваль «Pest-Fest» приглашает всех желающих пресс-служба Дома Дружбы народов Удмуртии. Кулинарно-туристическое мероприятие пройдет 19 мая в поселке Кез.
Республиканский пестичный фестиваль «Pest-Fest» («Пест-Фест») проводится в рамках ежегодного фестиваля «Всемирный день пельменя». В давние времена у северных удмуртов было принято употреблять в пищу полевой хвощ (пестик), в котором содержится много полезных веществ. Как ранневесеннее растение он может занять достойное место на столе.
Прежде всего, из пестика готовили пельмени. Кроме них, в этом году на фестивале можно будет попробовать такие блюда северных удмуртов, как чырс и перепечи с хвощом. Также будут представлены традиционные обряды, сопровождающие весенний праздничный цикл удмуртского народа, в том числе обряд собирания полевого хвоща.
На площади районного Дома культуры в рамках фестиваля будут организованы конкурс гармонистов и частушечников «Играй, гармонь! Звени, частушка» и конкурс на лучший костюм пестика «Коштанпешник».
Также будут организованы выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства и ремёсел; гастрономическая ярмарка-продажа пельменей, продовольственных товаров; работа выездных кафе и мастер-классы по изготовлению блюд национальной кухни.
Завершит «Pest-Fest» молодежная танцевально-конкурсная программа с участием удмуртских молодежных эстрадных коллективов и солистов-исполнителей.
ИА «Сусанин»: последние новости
«Движение вверх» стал самым кассовым фильмом российского кинопроката Житель Ижевска два года избивал своего малолетнего сына В Лиссабоне определился порядок выступления финалистов «Евровидения-2018»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах227
На Самойлову набросились зрители82
Подписчики Самойловой беснуются в Instagram84
Очевидные ляпы в голливудских фильмах7
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом26
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение