Гости фестиваля «Pest-Fest» в Кезу попробуют необычные блюда удмуртской кухни

Кез. Удмуртия. На фестиваль «Pest-Fest» приглашает всех желающих пресс-служба Дома Дружбы народов Удмуртии. Кулинарно-туристическое мероприятие пройдет 19 мая в поселке Кез.

Республиканский пестичный фестиваль «Pest-Fest» («Пест-Фест») проводится в рамках ежегодного фестиваля «Всемирный день пельменя». В давние времена у северных удмуртов было принято употреблять в пищу полевой хвощ (пестик), в котором содержится много полезных веществ. Как ранневесеннее растение он может занять достойное место на столе.

Прежде всего, из пестика готовили пельмени. Кроме них, в этом году на фестивале можно будет попробовать такие блюда северных удмуртов, как чырс и перепечи с хвощом. Также будут представлены традиционные обряды, сопровождающие весенний праздничный цикл удмуртского народа, в том числе обряд собирания полевого хвоща.

На площади районного Дома культуры в рамках фестиваля будут организованы конкурс гармонистов и частушечников «Играй, гармонь! Звени, частушка» и конкурс на лучший костюм пестика «Коштанпешник».

Также будут организованы выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства и ремёсел; гастрономическая ярмарка-продажа пельменей, продовольственных товаров; работа выездных кафе и мастер-классы по изготовлению блюд национальной кухни.

Завершит «Pest-Fest» молодежная танцевально-конкурсная программа с участием удмуртских молодежных эстрадных коллективов и солистов-исполнителей.