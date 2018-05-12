Стали известны планы по застройке участка возле КРЦ «Звезда»

В Самаре появится новая высотка. В октябре возле КРЦ «Звезда» начнут строить 25-этажное здание. Об этом сообщила строительная компания «Альянс-менеджмент».

Жилой комплекс «Галактика» возведут на месте разрушенного ресторана Il Patio по адресу: Ново-Садовая, 106.

— Первые три этажа здания отведут под офисы, аптеки, фитнес-центр, кафе и бары. Остальные займут квартиры, — рассказали в компании.

Во дворе будет всего 13 мест для парковки. Но застройщик обещает исправиться и сделать несколько этажей паркинга под высоткой.

Сейчас строительная компания строит 24-этажный ЖК «Парус» около «Ладьи». Но архитекторам идея построить высотку на этом лакомом кусочке земли пришлась не по вкусу. Подробнее — в нашем материале.