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Стали известны планы по застройке участка возле КРЦ «Звезда»
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Стали известны планы по застройке участка возле КРЦ «Звезда» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре появится новая высотка. В октябре возле КРЦ «Звезда» начнут строить 25-этажное здание. Об этом сообщила строительная компания «Альянс-менеджмент».
Жилой комплекс «Галактика» возведут на месте разрушенного ресторана Il Patio по адресу: Ново-Садовая, 106.
— Первые три этажа здания отведут под офисы, аптеки, фитнес-центр, кафе и бары. Остальные займут квартиры, — рассказали в компании.
Во дворе будет всего 13 мест для парковки. Но застройщик обещает исправиться и сделать несколько этажей паркинга под высоткой.
Сейчас строительная компания строит 24-этажный ЖК «Парус» около «Ладьи». Но архитекторам идея построить высотку на этом лакомом кусочке земли пришлась не по вкусу. Подробнее — в нашем материале.
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