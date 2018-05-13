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В ресторане «Кристиан» состоится испанский ужин с AMOVA Jewelry
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В ресторане «Кристиан» состоится испанский ужин с AMOVA Jewelry 

Kitchenmag 1 час назад
Фото: Kitchenmag
18 мая в ресторане авторской кухни «Кристиан» пройдет ужин для друзей в испанском стиле, пишет Restoran.ru. На открытой кухне ресторана основательница международного ювелирного бренда AMOVA Jewelry Светлана Амова приготовит свои любимые испанские блюда вместе с шеф-поваром Кристианом Лоренцини.
Тематика вечера была выбрана не случайно: родина бренда AMOVA Jewelry и второй дом Светланы — Испания. Чтобы ужин прошел в аутентичной обстановке, продукты доставят специально из этой солнечной страны.
Среди угощений популярные испанские закуски: поджаренный хлеб с томатами, оливками и маслом, острый перчик на гриле, национальные деликатесы: сыр манчего, колбаса чоризо и хамон, который будут нарезать прямо с окорока. В неспешной дружеской беседе на открытой кухне ресторана Кристиан и Светлана будут готовить сальморехо — холодный томатный суп, а также эмпанаду с морским гребешком, шафраном и бриллиантом.
В этот вечер один из счастливых дегустаторов знаменитого испанского пирога сможет стать обладателем драгоценного камня более одного карата от Wonder Diamonds. Среди подарков для гостей испанского ужина благородные украшения AMOVA Jewelry, сертификаты от ресторана и испанские вина дома Bodegas Campos Reales. Известный винодел и большой друг Светланы Хосе Идальго специально прилетит из Мадрида в Москву, чтобы лично провести дегустацию, а также разыграть среди гостей несколько бутылок вина.
Сбор гостей в 20:00 Средний чек: 1500-2000 рублей Адрес: Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1А
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