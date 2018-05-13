10 интерьеров для любителей суши

Любовь к японской кухне ничего не говорит о вас как о человеке или гурмане, это лишь одно из предпочтений. Однако его можно превратить в нечто большее, если, например, задаться целью во время путешествий посетить самые интересные места, где подают суши.

Если загоритесь идеей, то вот вам наш маленький топ-лист самых красивых ресторанов, где можно заказать самые знаменитые японские блюда.

Tenoha — японское мультисервисное пространство, ресторан и магазин в одном здании. Для миланского отделения Tenoha интерьер разработали итальянские архитекторы из Park Associati. В проекте смешались японские и скандинавские традиции минимализма, дополненные индустриальными приёмами. Получилось открытое пространство с многоуровневыми подиумами, живыми растениями, сдержанной палитрой и очень живописным двориком.

Мельбурнаский ресторан Ishizuka — это не просто местечко, где можно поесть суши. Шеф-повар ресторана Tomotaka Ishizuka — мастер кайсеки, японского кулинарного направления, граничащего с искусством. Блюда кайсеки из разряда тех, которые вы будете фотографировать со всех возможных ракурсов, даже если никогда прежде подобным не занимались. Ресторанам, где блюда возведены в ранг искусства, требуется достойный фон. Австралийские дизайнеры из Russell & George спроектировали именно такое пространство. Монументальные бетонные конструкции (большой привет Тадао Андо), грубые поверхности необработанной древесины и очень грамотно проработанный свет. Получилось харизматично.

Hikari — это якитори-бар в Валенсии, второй проект владельцев суши-бара Nozomi, находящийся буквально в двух шагах от «младшего брата». После громкого успеха Nozomi с заполненной на два месяца вперёд броней его основатели решили ещё глубже погрузиться в японскую кухню и культуру современного Токио. Свой интерьер Hikari получил от местных архитекторов из Masquespacio. Вдохновением для проекта стали знаменитые своими якитори-барами кварталы и улочки Токио.

Архитекторы из бюро DIA — Dittel Architekten полностью разработали концепцию и спроектировали роскошный ресторан Enso Sushi & Grill в штутгартском торговом центре Dorotheen Quartier. Современный дизайн ресторана настолько же органичен и креативен, как азиатско-европейская кухня самого ресторана. Переосмыслив традиционные восточные архитектурные элементы, дизайнеры использовали высококачественные материалы и натуральные оттенки, полностью оправдав название ресторана — Enso означает «гармония и совершенство».

Современный европейский интерьер в здании XIX века от Claudia Pelizzari Interior Design создан далеко не для самого обычного итальянского ресторана. Здесь располагается Brunati Japanese Restaurant, и если вы хотели поесть суши в окружении современной европейской мебели и модных сложных оттенков, то вам сюда.

А вот такого вы точно ещё не видели. Shanghai Hip-pop Architectural Decoration Design создали пространство, в котором легко позабыть, кто вы и откуда. И да, это всё ещё ресторан. Если когда-нибудь посетите Чанчунь в Китае, обязательно загляните в Haiku & Setsugekka. Потом расскажете об ощущениях.

Датская дизайн студия OEO разработала интерьер для ресторана Sticks’n’Sushi, в котором, как это сейчас часто бывает, соединились традиции японской и современной европейской кухонь. Пространство также отражает эту тенденцию.

Если вы прошли туннель из тысячи алых ворот, ведущих к Фусими Инари Тайся в Киото, то будучи в Риме, загляните в японский ресторан Zen Sushi — волнующее чувство дежавю вам обеспечено. Нет, это не совпадение, проектируя ресторан, архитектор Carlo Berarducci вдохновлялся именно этой дорогой в храм.

А вот и тот самый суши-бар Nozomi, столика в котором придётся ждать два месяца. Кухня здесь, разумеется, отменная, но наверняка множество посетителей приходят в первую очередь за настроение сказки, которую создали дизайнеры из Masquespacio. А всего-то и потребовалось — бетон, деревянные рейки и бумажные цветы.

Итальянский Onoya sushi shop — это очередная попытка соединить Восток и Запад, создав нечто с узнаваемой концепцией и совершенно новым лицом. Если вы любите ощущение недосказанности и тайны, то дизайнеры из Archiplan не прогадали, и вам тут наверняка понравится.

Статья подготовлена по материалам сайта archilovers.com Читайте также:

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