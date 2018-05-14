1 июня в ресторане «Волна» состоится винный ужин 

1 июня в ресторане "Волна" состоится ужин при участии старейшей винодельни новозеландского региона Хокс Бэй — Te Mata, основанной в 1896 году.
Экспортируя вино в 40 стран мира и производя более 700 000 бутылок в год, компания остается семейной и с 1970 года принадлежит семье Бак. Все вина неоднократно попадали в 10-ку лучших вин Новой Зеландии и мира, а сама винодельня имеет высшую награду (5 звезд) от гуру винного мира Роберта Паркера.
Вина часто включают в меню как официальных торжеств Английского Королевского двора, так и "скромных" семейных обедов представителей Британской Короны.
В ресторане "Волна" под бокал вина из винодельни Te Mata специально приглашенный гость вечера Сэлли Дункан — глава комитета Винного Маркетинга региона Хокс Бэй и представитель региона в Комитете маркетинга виноградарей Новой Зеландии — увлекательно расскажет о тонкостях употребления вин данного региона и гастрономических сочетаниях.
Шеф-повар ресторана "Волна" Александр Попов в свою очередь подготовил специальное сет-меню, каждое блюдо которого будет идеально сочетаться с винами, пишет Restoran.ru.
Меню ужина:
Тартар из нерки
Салат с нутом и морепродуктами
Оливье с форелью и креветками
Палтус, запечённый в ольховой бумаге
Тунец с овощами по-тайски
Утка в бруснично-имбирном соусе
Стоимость ужина: 5500 рублей
При оплате через сайт — скидка 10%.
Сбор гостей в 19:00.
Начало ужина в 19:30.
Адрес: Тверской б-р, д. 26