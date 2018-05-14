1 июня в ресторане «Волна» состоится винный ужин

1 июня в ресторане "Волна" состоится ужин при участии старейшей винодельни новозеландского региона Хокс Бэй — Te Mata, основанной в 1896 году.

Экспортируя вино в 40 стран мира и производя более 700 000 бутылок в год, компания остается семейной и с 1970 года принадлежит семье Бак. Все вина неоднократно попадали в 10-ку лучших вин Новой Зеландии и мира, а сама винодельня имеет высшую награду (5 звезд) от гуру винного мира Роберта Паркера

Вина часто включают в меню как официальных торжеств Английского Королевского двора, так и "скромных" семейных обедов представителей Британской Короны.

В ресторане "Волна" под бокал вина из винодельни Te Mata специально приглашенный гость вечера Сэлли Дункан — глава комитета Винного Маркетинга региона Хокс Бэй и представитель региона в Комитете маркетинга виноградарей Новой Зеландии — увлекательно расскажет о тонкостях употребления вин данного региона и гастрономических сочетаниях.

Шеф-повар ресторана "Волна" Александр Попов в свою очередь подготовил специальное сет-меню, каждое блюдо которого будет идеально сочетаться с винами, пишет Restoran.ru.

Меню ужина:

Тартар из нерки

Салат с нутом и морепродуктами

Оливье с форелью и креветками

Палтус, запечённый в ольховой бумаге

Тунец с овощами по-тайски

Утка в бруснично-имбирном соусе

Стоимость ужина: 5500 рублей

При оплате через сайт — скидка 10%.

Сбор гостей в 19:00.

Начало ужина в 19:30.

Адрес: Тверской б-р, д. 26