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В Нефтеюганске из-за антисанитарии закрыт ресторан суши
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В Нефтеюганске из-за антисанитарии закрыт ресторан суши 

АиФ Югра 6 часов назад
Фото: АиФ Югра
Кафе «Суши WOK» в Нефтеюганске приостановило работу на 20 дней. Поводом для этого послужила внеплановая проверка специалистов Роспотребнадзора. А в ведомство в свою очередь обратился посетитель, который отравился в данном кафе.
В ходе проверки выяснилось, что в кафе не соблюдают санитарных норм. В помещении нет ни туалета, ни раковины для мытья рук посетителей. В кухне не хватает помещений, не соблюдаются нормы технологических процессов. А у работников нет медицинских книжек и гигиенической аттестации. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.
Дело об административном правонарушении, которое составили и направили в суд специалисты Роспотребнадзора после внеплановой проверки, суд рассмотрел и вынес вердикт. Кафе закрыто на 20 дней для устранения нарушений.
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