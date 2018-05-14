В Нефтеюганске из-за антисанитарии закрыт ресторан суши

Кафе «Суши WOK» в Нефтеюганске приостановило работу на 20 дней. Поводом для этого послужила внеплановая проверка специалистов Роспотребнадзора . А в ведомство в свою очередь обратился посетитель, который отравился в данном кафе.

В ходе проверки выяснилось, что в кафе не соблюдают санитарных норм. В помещении нет ни туалета, ни раковины для мытья рук посетителей. В кухне не хватает помещений, не соблюдаются нормы технологических процессов. А у работников нет медицинских книжек и гигиенической аттестации. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.

Дело об административном правонарушении, которое составили и направили в суд специалисты Роспотребнадзора после внеплановой проверки, суд рассмотрел и вынес вердикт. Кафе закрыто на 20 дней для устранения нарушений.