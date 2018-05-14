Легендарная «Лакомка» на Карла Маркса закрылась

Кафе «Лакомка». Фото: e-Kazan.ru Дорогое сердцу каждого казанца кафе «Лакомка» на Карла Маркса закрылось. Огромные окна с внутренней стороны заклеены пленкой. Разглядеть, что происходит в кафе, невозможно.

«Лакомка» — заведение, каким-то образом переселившееся из СССР в Казань 21 века. Десерты здесь готовили так же, а сервис был на том же уровне (не самом лучшем). Однако казанцы ходили сюда поностальгировать и поесть пирожные из детства.

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