Ресторан «Шинок»: сезонное предложение

В ресторане украинской кухни специальное предложение — вместо банального ланча закажи на компанию большую порцию раков. Так давно делают в США и Европе!

Дюжину раков можно купить по приятной цене — 1800 р., то есть всего 150 р. за штуку (а при онлайн-заказе дюжины раков на официальном сайте ресторана и вовсе 1500 р.). Причем раки — лучшие на Волге, сезонные, по старинному рецепту со специями и травами.

Адрес: ул. 1905 года, 2 Подробнее: https://peopletalk.ru/article/restoran-shinok-sezonnoe-predlozhenie/