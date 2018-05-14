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Ресторан «Шинок»: сезонное предложение
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Ресторан «Шинок»: сезонное предложение 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
В ресторане украинской кухни специальное предложение — вместо банального ланча закажи на компанию большую порцию раков. Так давно делают в США и Европе!
Дюжину раков можно купить по приятной цене — 1800 р., то есть всего 150 р. за штуку (а при онлайн-заказе дюжины раков на официальном сайте ресторана и вовсе 1500 р.). Причем раки — лучшие на Волге, сезонные, по старинному рецепту со специями и травами.
Адрес: ул. 1905 года, 2  Подробнее: https://peopletalk.ru/article/restoran-shinok-sezonnoe-predlozhenie/
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