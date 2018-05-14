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В интенсивных садах Ингушетии построят гостиницу и ресторан
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В интенсивных садах Ингушетии построят гостиницу и ресторан 

«Это Кавказ» 9 часов назад
Гостиничный комплекс с рестораном построят на территории предприятия «Сад-Гигант „Ингушетия“», где выращиваются фрукты с применением технологии интенсивного садоводства.
Предполагается, что гостиница на 10 номеров, возведение которой уже началось, станет местом размещения для клиентов компании, которые намерены заказывать фрукты для продажи в других регионах.
«Для покупателей из других регионов должны быть созданы максимально комфортные условия», — отметил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Его слова передаются на сайте регионального правительства.
По планам руководства аграрного комплекса, по итогам года будет собрано около 20 тысяч тонн яблок, 30 тонн черешни, 70 тонн абрикосов и 80 тонн слив.
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