В интенсивных садах Ингушетии построят гостиницу и ресторан

Гостиничный комплекс с рестораном построят на территории предприятия «Сад-Гигант „Ингушетия“», где выращиваются фрукты с применением технологии интенсивного садоводства.

Предполагается, что гостиница на 10 номеров, возведение которой уже началось, станет местом размещения для клиентов компании, которые намерены заказывать фрукты для продажи в других регионах.

«Для покупателей из других регионов должны быть созданы максимально комфортные условия», — отметил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров . Его слова передаются на сайте регионального правительства.

По планам руководства аграрного комплекса, по итогам года будет собрано около 20 тысяч тонн яблок, 30 тонн черешни, 70 тонн абрикосов и 80 тонн слив.