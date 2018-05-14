Граффити и Ворота Рамзеса: панорамы Тель-Авива

В Тель-Авиве проживает всего 400 тысяч человек, но с учетом пригородов, объединенных удобной транспортной сетью, это число увеличивается до 3,5 миллионов. В Израиле есть и более значимые в историческом, культурном и курортном плане территории, но Тель-Авив привлекает туристов яркими контрастами.

Ультрасовременные высотные кварталы соседствуют в нем с узкими приморскими улочками, типичными для Ближнего Востока, роскошные рестораны — с дешевыми закусочными, гигантские универмаги — с «блошиными рынками», пляжи и парки — с бизнес-центрами.

Тель-Авив, окруженный широкими пляжами из золотистого песка — это энергичный, любящий развлечения город с сотнями баров, кафе и ресторанов, которые не пустеют до утра даже в разгар рабочей недели. Его часто называют «молодежной столицей» Израиля.