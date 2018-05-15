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Хоромы напрокат: под Новосибирском нашёлся дом с фонтаном и баром почти за 300 тысяч в месяц
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Хоромы напрокат: под Новосибирском нашёлся дом с фонтаном и баром почти за 300 тысяч в месяц 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Самый дорогой загородный дом Новосибирска сдают за 269,9 тысячи рублей в месяц, выяснили аналитики N1.RU, — он находится в посёлке Приобский на берегу озера Кривое.
Общая площадь дома из 5 комнат — 360 кв. м, он окружён участком в 12 соток. В доме оборудована кухня и есть необходимая мебель, есть финская сауна, бассейн и бар, а на территории — фонтан и видеонаблюдение. «БК Недвижимость» отмечает, что он расположен «в знаковом месте Кудряшовского направления» и построен по индивидуальному авторскому проекту.
На втором месте по стоимости аренды — 3-этажный коттедж на улице Бородина площадью 562 кв. м с недостроенным бассейном в цоколе, за него просят 175 тысяч рублей в месяц, подчёркивая, что посуточная аренда дома не рассматривается.
За 150 тысяч рублей в месяц можно снять 7-комнатный дом с бассейном и сауной в Голубом Заливе площадью 500 кв. м. На участке в 20 соток разбит сад, есть прогулочные и беговые дорожки.
Стоимость месячной аренды самых дорогих загородных домов начинается от 80 тысяч рублей в месяц. При этом, отмечают эксперты N1.RU, дача в аренду новосибирцам обойдётся в среднем в 21,4 тысячи рублей в месяц, а самый дешёвый летний дом в Кировском районе Новосибирска рядом с Хилокским рынком сдают за 5 тысяч рублей. Его площадь — всего 25 кв. м, на участке есть вода и электричество, в доме — холодильник.
«Дорогие особняки в аренду — это штучный товар на рынке. Чаще всего это объекты, которые владельцы продают, но, пока покупатель не нашелся, готовы сдать в аренду, — комментирует руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — Больше других сейчас востребованы обычные, но ухоженные дачи за 15–20 тысяч рублей в месяц, но таких предложений не так много».
Ранее аналитики выяснили, какие дачные направления больше всего популярны среди горожан.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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