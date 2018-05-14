Можно пошуметь: суд отказался запрещать бару в центре Новосибирска работать по ночам

Центральный районный суд Новосибирска отказался удовлетворить иск прокуратуры района, которая требовала ограничить работу бара «113» на Романова из-за шума, мешающего жильцам соседних домов.

«Сегодня Центральный районный суд огласил резолютивную часть решения, в соответствии с которым оставил без удовлетворения наши требования. Мотивированное решение ещё не изготовлено», — сообщила корреспонденту НГС старший помощник прокурора Центрального района Новосибирска Анна Сниккарс.

По её словам, в своём исковом заявлении прокуратура требовала запретить бару «113» на Романова, 28 работать по ночам — с 23:00 до 7:00. Несмотря на то, что сам бар находится в административном здании, шум от него помешал жильцам по соседству.

«Поводом для проведения проверки, в результате которой был подготовлен и направлен в суд указанный иск, явилось коллективное обращение жильцов дома № 26», — рассказала Анна Сниккарс.

В своём обращении 69 жильцов жаловались на то, что бар «113» нарушает их право на тишину и покой. По словам старшего помощника районного прокурора, местных жителей не устраивает то, что посетители бара продолжают шуметь и веселиться после выхода на улицу. Также прокуратура основывалась на заключении эксперта Центра гигиены и эпидемиологии, который пришёл к выводу, что шум создаётся за счёт музыки из бара и его открывающихся и закрывающихся дверей.

«Режим работы бара — до последнего гостя, что в общем-то и беспокоит жильцов ближайших многоквартирных домов», — пояснила представитель прокуратуры.

По словам директора бара «113» Андрея Васина, во время судебного разбирательства эксперты замерили уровень шума в двух домах по соседству с баром — в доме на Романова, 23 и в доме на Потанинской, 3. Замеры делались не только во время работы бара, но и после его закрытия.

«Обе экспертизы показали то, что деятельность бара не влияет на окружающую обстановку. Когда бар не работает, даже немножко выше шумы на улице, нежели когда бар работает», — рассказал Андрей Васин.

Он считает, что претензии соседей необоснованны. «Жителям мешают какие-то люди, которые находятся на улице, проходят мимо, проезжающие машины, ещё что-то, пытались сказать, что это гости бара. К гостям бара это не имеет никакого отношения, мои гости ведут себя тихо», — подчеркнул директор заведения.

Решение в суда пока не вступило в законную силу. Обжаловать его или нет, прокуратура решит после того, как изучит полный текст, пояснила Анна Сниккарс.

В свою очередь Андрей Васин пояснил, что сегодняшнее решение суда его устраивает, а ограничение работы бара было бы «смерти подобно». «Если бы нас ограничили до 11 [часов вечера], нам бы пришлось закрыться, потому что львиную долю денег мы зарабатываем после 11», — добавил Васин.

Бар «113» известен своими креативными экспериментами с дорожными знаками и участием в «Битве ресторанов» на телеканале «Пятница». Заведению тогда не удалось выдержать конкуренцию: его обошёл ресторан «Пивоfactory».