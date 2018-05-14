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Девушки и вино. Проект Кристины Козыревой
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Девушки и вино. Проект Кристины Козыревой
Itsmywine.ru
6 часов назад
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Фото:
Itsmywine.ru
Девушки и вино. Проект Кристины КозыревойВ самом винном инстаграме столичные модницы с бокалом вина. Что может быть лучше?https://www.instagram.com/wineandgirls/
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