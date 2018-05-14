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В Сайгоне полиция накрыла кафе с проститутками
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В Сайгоне полиция накрыла кафе с проститутками 

Вьетнам сегодня 5 часов назад
Фото: Вьетнам сегодня
Проверка одного из сайгонских кафе закончилась арестом 50 официанток и нескольких десятков посетителей, подозреваемых в употреблении наркотиков
В воскресение около 100 полицейских заблокировали Ton That Tung Street в Районе 1 с обоих концов, прежде чем их коллеги ворвались в ресторан Dmax — одно из самых популярных ночных заведений в центре города.
Там стражи порядка поймали десятки полуголых официанток, заигрывавших с пьяными клиентами. Сотрудники ресторана были задержаны для тестирования на употребление наркотиков. Само заведение было оштрафовано за отсутствие лицензии для караоке-бизнеса, работу в позднее время (ресторанам можно только до полуночи) и оказание секс-услуг.
Рейд стал частью операции по борьбе с секс-услугами в городе. На данный момент их оказание во Вьетнаме запрещено. Тем не менее, местные политики уже задались вопрос легализации проституции.
Источник: VnExpress
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