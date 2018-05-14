Курортная зачистка

Смольный намерен провести масштабный снос незаконно возведенных ресторанов и развлекательных заведений на береговой линии Курортного района.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга начал проверку по установлению имущественно-правового статуса ресторанов и кафе, расположенных в прибрежной зоне Курортного района. После ее проведения некоторые объекты общепита у Финского залива могут исчезнуть.

В апреле текущего года в Комарово уже был снесен премиальный двухэтажный ресторан «Гольфстрим». Построен он был самовольно. Собственник объекта ранее имел только договор об аренде земли, который за несколько месяцев до приезда экскаваторов был городом расторгнут. Известно, что к моменту сноса «Гольфстрима» из него было вывезено все более-менее ценное имущество. Кухонная утварь несколько дней продавалась у ресторана за очень небольшие деньги.

В очереди на возможный снос и другие прибрежные рестораны. Проверка выявила нарушения имущественного-правового характера у ресторанов «Макрель», «Бастион» и «Сказка» в поселке Комарово, а также у ресторана «Максим» в поселке Репино. По действующим документам — это нестационарные объекты с завышенной для этого типа недвижимости высотностью. Для сохранения рестораны необходимо, как минимум, перемонтировать.

Сергей Петровский, представляющий управляющую группу одного из ресторанов, который получил «черную метку», сообщил «Строительному Еженедельнику», что сейчас они раздумывают о том, что делать с рестораном. «Сейчас начинается горячий сезон. Ожидается наплыв отдыхающих. Из-за любых строительных работ ресторан придется закрыть на несколько недель. Это для нас серьезные убытки. Тем не менее, мы не хотим никого конфликта с городом. Думаю, что будет найден компромисс», — подчеркнул он.

Ресторатор также добавил, что за последние три года аренда участков в прибрежной зоне Курортного района значительно увеличилась в стоимости. Не всем компаниям ее легко оплачивать. Однако собственники держатся за землю, так как на их участок очень быстро могут прийти другие люди.

Стоит отметить, что у жителей Комарово, Репино нет единого мнения о предстоящей возможной зачистке береговой линии. В официальных пабликах они пишут: «Из-за ресторанов с загороженной площадкой уже нельзя подойти к воде. Их сносить давно пора. Жаль, что рестораны с прикормленными чиновниками останутся». Но есть и такие комментарии жителей Курортного района: «Теперь на этом месте, скорее всего, будет грязь и помойка на несколько лет. А потом пустота, по аналогии с разрушенной структурой платного пляжа. Борьба профессиональных бездельников с попытками хоть как-то работать».

Напомним, в 2016 году Смольный одобрил концепцию преобразования прибрежной части Приморского парка Победы. По мнению чиновников, территория Крестовского острова должна стать зоной для отдыха и спорта, с минимальным количеством увеселительных заведений. Были снесены несколько ресторанов, ночной клуб и даже оздоровительный центр. Все объекты недвижимости также считались по бумагам нестационарными и платили соответствующую заниженную арендную плату.

Кстати

На прошлой неделе в центре Петербурга были снесены летние веранды кафе на Итальянской улице и набережной канала Грибоедова. Собственникам заведений было выдано уведомление о добровольном демонтаже несогласованных конструкций, но оно было проигнорировано.