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Ресторан в Гольяново закрыли на 90 суток после проверки Роспотребнадзора
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Ресторан в Гольяново закрыли на 90 суток после проверки Роспотребнадзора 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Суд по материалам проверки Роспотребнадзора закрыл на 90 суток семейный ресторан «Неуловимый Джо» (ООО «Антей») в столичном районе Гольяново. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.
Как пояснили в ведомстве, жильцы дома, в котором расположен ресторан, жаловались на шум и вибрацию в квартирах от работы музыкального и вентиляционного оборудования, а также на запахи от приготовления пищи. В ходе проверки Роспотребнадзора указанные в жалобах факты подтвердились, после чего на ООО «Антей» был составлен протокол об административном правонарушении.
«Административные материалы были переданы на рассмотрение в Преображенский районный суд Москвы. По результатам рассмотрения административного дела судом Москвы вынесено постановление о назначении административного наказания в виде приостановления деятельности семейного ресторана «Неуловимый Джо» ООО «Антей» на срок 90 суток», — говорится в сообщении.
Устранение нарушений в ресторане находится на контроле управления Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.
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