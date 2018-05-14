Ресторан в Гольяново закрыли на 90 суток после проверки Роспотребнадзора

Суд по материалам проверки Роспотребнадзора закрыл на 90 суток семейный ресторан «Неуловимый Джо» (ООО «Антей») в столичном районе Гольяново. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

Как пояснили в ведомстве, жильцы дома, в котором расположен ресторан, жаловались на шум и вибрацию в квартирах от работы музыкального и вентиляционного оборудования, а также на запахи от приготовления пищи. В ходе проверки Роспотребнадзора указанные в жалобах факты подтвердились, после чего на ООО «Антей» был составлен протокол об административном правонарушении.

«Административные материалы были переданы на рассмотрение в Преображенский районный суд Москвы. По результатам рассмотрения административного дела судом Москвы вынесено постановление о назначении административного наказания в виде приостановления деятельности семейного ресторана «Неуловимый Джо» ООО «Антей» на срок 90 суток», — говорится в сообщении.

Устранение нарушений в ресторане находится на контроле управления Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.