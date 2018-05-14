На кухне Виндзорского замка «все кипит» перед свадьбой Гарри и Меган

На кухне Виндзорского замка (резиденция британских монархов) проходят последние приготовления к свадьбе Принца Гарри и Меган Маркл. До главного события остается меньше недели. А накормить придется 600 гостей.

Однако у плит никакой суеты. Повара провели сотни тестов и проб. Высшую пробу сняли и сами будущие молодожены. По их настоятельному совету на столе будет больше не заморских диковин, а местных сезонных продуктов. Их поставляют королевские огороды.

«Мы разделились на небольшие команды: кто-то чистит спаржу, кто-то работает с овощами, чтобы в день свадьбы тратить как можно меньше времени на собственно готовку и больше — на презентацию блюд», — сказал королевский шеф-повар Марк Флэнэган.

Полное меню пока держится в строжайшем секрете. Известно лишь, что свадебный пирог доверили одной из лондонских пекарен. Это будет лимонный бисквит с бузинным ликером.

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