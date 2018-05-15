Дорогие мексикане

Новосибирский стрит-фуд очень монотонен. Шаурма (много, под разными вывесками), блины (всего одна сеть), сэндвичи и хот-доги. Ну ещё кое-где пянсе продолжает бороться за жизнь. Любые попытки разнообразить этот набор натыкаются на непонимание широких слоёв населения. Очередной безрассудный вызов этому консерватизму сделали владельцы бара «Руби».

Если вдруг вы не следите за новостями НГС (но каким-то непостижимым образом читаете этот блог), то должен вам сообщить, что винный бар «Руби» с февраля этого года закрыт. Заведение должно возобновить работу в несколько видоизменённом формате уже скоро, но пока в конце апреля в этом же подвале заработало заведение с трудночитаемым для не владеющих европейскими языками названием Taqueria del centro.

В «Такерии» делают такос (четыре вида: со свининой, говядиной, курятиной и креветками). Это такие мексиканские лепёшки с начинкой. От бурритос, энчиладос и кесадильи они отличаются тем, что сама лепешка меньше и начинка в неё не заворачивается, а просто кладётся в творческом беспорядке. Подогнул оставленные края и — в рот. Ничего сложного.

Такос действительно хороши. Особенно с говядиной — такое слаженное разнообразие вкусов и текстур, что делаешь укус и замираешь, чтобы «рассмотреть» хорошенько свои ощущения. Очень неплох и супчик посоле — густая пряная похлёбка с фасолью и волокнами томлёной свинины.

Формат «Такерии» определить непросто. С одной стороны, по набору блюд и подаче это стрит-фуд. Однако представить себе, что люди будут массово спускаться в подвал, чтобы выйти потом с этими такос на улицу, как-то не получается. Но дело даже не в этом. Несмотря на простецкий интерьер (белый кафель и крашеное дерево), «Такерия» делалась как место модное, тусовочное. Когда заведение только открылось, самые дешёвые такос стоили 210 рублей за порцию. В порции, если что, три тако на пару укусов каждое. Сейчас цена снизилась (от 160 рублей), но всё равно это цена гастропаба, то есть места, куда люди приходят попробовать что-то вкусное и необычное.

Под стать в «Такерии» и подача. В оригинале (то есть в Мексике и США) такос, которое отдают клиенту, — это уже готовый, но незаконченный продукт. Поверх мяса и овощей можно положить соусы, зелень и разные овощные добавки по вкусу. Именно так, кстати, подают это блюдо в единственном мексиканском заведении Новосибирска — New Mexico.

В «Такерии» такос приносят уже готовыми, причем процесс сборки происходит, конечно, тут же за стойкой, но всё равно особенно не бросается в глаза. В результате исчезает это очарование пышущей жаром, обдающей тебя запахами готовящейся еды открытой кухни, без которой стрит-фуд немыслим. Впрочем, такая кухня имеет смысл, только если покупатели стоят в очереди. А в «Такерии» днём пока довольно пусто.

Нужно заметить, что заведение на Ленина — далеко не первая попытка оседлать модную во всём мире мексиканскую тему. В 2013 году в Новосибирске открылись сразу несколько павильонов весёленьких расцветок под названием «Дон Бурритос». Расцветка, впрочем, была единственным неоспоримым достоинством сети и туда мало кто ходил. Более убедительная заявка на успех была у другого стартапа «Рико Буррито» (появилась годом позже). Но и она долго не просуществовала.

Тут, конечно, во всём можно было винить косность местных потребителей. Дескать, шаурма, хот-дог — это мы знаем, а что там за энчиладос и такос, мы без понятия. Но дело не только в этом. Основной дешёвый двигатель уличной еды — бедные эмигранты. Даже французские креперии расплодились в своё время потому, что народ ехал из небогатой Бретани (которая хоть и была частью Франции, но считалась захолустьем) в столицу и был готов работать за гроши. Именно так растеклась мексиканская кухня по США (а затем уже по всему миру).

У нас же основной трудовой ресурс стрит-фуда (да и вообще быстрого питания) — это Средняя Азия, а для них шаурма как-то ближе и понятней. Поглядите, как работают эти многочисленные точки. Они могут закрываться далеко за полночь и открываться рано утром. Что в комплекте с ценами, которые они держат, практически не оставляет шанса никаким иным конкурентам, кроме достаточно крупных сетей, способных компенсировать отсутствие сотрудников, готовых работать буквально за еду большими объемами закупок и оптимизацией логистики.

Поэтому любые попытки сделать хоть какие-то шаги в сторону от привычного набора шаурма — блины — хот-доги крайне рискованны, и опыт «Такерии» крайне интересен. Поскольку если люди побогаче начнут забегать сюда на такосы, то их (эти такосы, а также буррито и т.д.), глядишь, начнут делать и в местах попроще.