Обновленный «Макдоналдс» у ж/д вокзала откроется 18 мая 

Пока «Макдоналдс» спрятан за забором. Фото: e-Kazan.ru В эту пятницу, 18 мая, на Саид-Галеева откроется обновленный «Макдоналдс». В ресторане прошла реконструкция.
Пока «Макдоналдс», располагающийся рядом с ж/д вокзалом, спрятан за высоким забором. Выпить кофе и съесть бургер, разумеется, невозможно.
То же самое (то есть ремонт) полгода назад произошло с «Макдоналдсом» на Баумана. Он посвежел и стал мало похожим на себя прежнего. Каким будет ресторан у ж/д, казанцы увидят через несколько дней.
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