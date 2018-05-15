Обновленный «Макдоналдс» у ж/д вокзала откроется 18 мая

Пока «Макдоналдс» спрятан за забором. Фото: e-Kazan.ru В эту пятницу, 18 мая, на Саид-Галеева откроется обновленный «Макдоналдс». В ресторане прошла реконструкция.

Пока «Макдоналдс», располагающийся рядом с ж/д вокзалом, спрятан за высоким забором. Выпить кофе и съесть бургер, разумеется, невозможно.

То же самое (то есть ремонт) полгода назад произошло с «Макдоналдсом» на Баумана. Он посвежел и стал мало похожим на себя прежнего. Каким будет ресторан у ж/д, казанцы увидят через несколько дней.

Летние террасы, которые уже открыты. Часть I