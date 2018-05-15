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Звездные ведущие устроят батл на фестивале национальной кухни в Воронеже
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Звездные ведущие устроят батл на фестивале национальной кухни в Воронеже 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На выходных, 19 и 20 мая, на территории Воронежского центрального парка развернется третий фестиваль национальной кухни.
В рамках фестиваля традиционно пройдут дегустации блюд, мастер-классы от шеф-поваров, а также яркая шоу-программа. Так, 19 мая в 16:00 звездные ведущие «Шоу выходного дня» на телеканале СТС, Роман Юнусов и Антон Лирник, устроят кулинарный батл.
В первый день работы фестиваля воронежцев ждет еще один звездный сюрприз. ВИА «Волга-Волга», известные хитами «Теплоход», «Ира», «Солнышко в руках» и др., устроят для гостей фестиваля бесплатный концерт.
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