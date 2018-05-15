«О, да! Еда!» пройдет на площадке фан-зоны ЧМ по футболу-2018

Фан-зону Чемпионата Мира по футболу-2018 в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге используют для проведения Большого летнего фестиваля «О, да! Еда!». Решение, принятое организаторами, позволит сделать фестиваль более комфортным для жителей и гостей мегаполиса.

Гастрономический фест «О, да! Еда!» состоится в Екатеринбурге уже третий раз, в этом году он пройдет 28-29 июля. Формат фестиваля — городской пикник — удачно реализуется в самом большом парке города — ЦПКиО им. В. Маяковского, а именно на площадке фан-зоны, которую город готовит к приему болельщиков Чемпионата Мира по футболу-2018. Фестиваль уже зарекомендовал себя в качестве одного из самых ярких и вкусных событий летней жизни уральской столицы. На этот раз разнообразие мировой гастрономии гостям представят более 100 участников — уральских ресторанов, кафе, фермеров и брендов-производителей продовольственной сферы.

Большую ставку организаторы делают на развлекательную программу. Собравший в прошлом году немало увлеченных зрителей гастрономический театр этим летом станет одной из главных зрелищных площадок феста.

«Пока уральская «Адская кухня» и местный Гордон Рамзи будут поддавать жару в пекло июля, готовые перенять опыт известных шеф-поваров гости разных возрастов смогут обучиться некоторым кулинарным секретам на площадке мастер-классов. Третьей яркой зоной фестиваля станет кинотеатр под открытым небом, где на мягких пуфиках в тени деревьев можно будет насладиться едой и просмотром всеми любимых фильмов. Так как площадкой фестиваля «О, да! Еда!» станет фан-зона ЧМ-2018, акцент будет также сделан на спортивную составляющую. Зрелищные тренировки команды по кросс-фиту, массовые занятия спортом — от йоги до армрестлинга, — все, чтобы гости смогли попробовать на вкус не только шедевры гастрономии, но и разные виды спорта», — рассказали ИА «Уральский меридиан» организаторы фестиваля.

Во время круглых столов и мастер-классов в зоне «лектория» можно будет познакомиться с профессионалами ресторанной индустрии и поучаствовать в обсуждении вечной темы — еды в жизни человека. Гостям интересно будет также заглянуть в творческую мастерскую «О, да! Еда!» и дизайнерский маркет «Сейчастье». А для самых маленьких гостей фестиваля будет организована детская зона с аниматорами и различными мастер-классами.

Обилие вкусной и разнообразной еды от лучших ресторанов города и гостей уральской столицы будет сдобрено выступлением музыкального хедлайнера, чью личность организаторы пока держат в секрете.

Стоимость участия в фестивале составит 200 рублей за один день для основной категории граждан, 100 рублей — для студентов, детей, пенсионеров. Семьи, состоящие из трех человек и более, могут приобрести «семейный» билет за 500 рублей.

Ожидается, что проходимость фестиваля составит более 35 000 человек. В прошлом году на нем побывало порядка 30 000 гостей.