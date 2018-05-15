Бортпроводники назвали своих любимых звездных пассажиров на Международном форуме SKYSERVICE 2018

Основными темами обсуждения на SKYSERVICE 2018 стали: трансформация маркетинговых инструментов в условиях цифровой экономики, повышение уровня сервиса и продаж на бортах воздушных судов гражданской авиации за счет передовых технологий. В ходе церемонии открытия форума SKYSERVICE 2018 заместитель генерального директора по работе с клиентами ПАО «Аэрофлот» , председатель совета директоров ЗАО «Аэромар» Вадим Зингман представил некоторых известных, часто летающих пассажиров, чьи неравнодушие и советы помогают авиакомпаниям совершенствовать сервис.

Виталий Савельев особо отметил ключевой вклад дочерней компании ЗАО «Аэромар» — крупнейшего российского производителя бортового питания и организатора форума — в развитие премиального сервиса. «Эффективное партнерство с ЗАО „Аэромар“ позволяет нам делать ставку на бортовой сервис как одно из конкурентных преимуществ», — сказал он.

15 мая в московском Гостином Дворе собрались представители ведущих российских и зарубежных авиакомпаний, поставщиков бортового питания и сервисов. SKYSERVICE 2018 стал самым представительным в истории: в работе форума принимают участие около 40 авиакомпаний, свою продукцию и сервисы представят более 50 компаний-экспонентов.

В первый день работы Форума SKYSERVICE 2018 будет разыграна премия Sky Delight Awards 2018. В кулинарном поединке сойдутся девять поваров ведущих мировых кейтерингов, которые разрабатывают меню и готовят блюда для миллионов авиапассажиров по всему миру. День завершится вручением наград Sky Travel Awards — премии, в рамках которой эксперты-блогеры оценили аэропорты, бизнес-залы и гостиницы.