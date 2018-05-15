На форуме SKYSERVICE 2018 выбрали самых летающих звездных пассажиров

Виталий Савельев. Третий Международный форум SKYSERVICE 2018, посвященный развитию сервиса и услуг на бортах воздушных судов гражданской авиации, начал работу в Москве. Его открыл генеральный директор ПАО «Аэрофлот»

В ходе церемонии начала работы SKYSERVICE 2018 заместитель генерального директора по работе с клиентами ПАО «Аэрофлот», председатель совета директоров ЗАО «Аэромар» Вадим Зингман представил известных часто летающих пассажиров, чьи неравнодушие и рекомендации помогают авиакомпаниям совершенствовать сервис. Накануне Форума бортпроводникам ряда авиакомпаний — участников SKYSERVICE 2018 было предложено ответить на два вопроса: «Кто ваш любимый пассажир?» и «Почему?».

Победителями среди часто летающих пассажиров стали:

Виталий Савельев и генеральный директор ЗАО «Аэромар» Владимир Джао поздравили победителей и вручили им памятные призы.

В московском Гостином Дворе собрались представители ведущих российских и зарубежных авиакомпаний, поставщики бортового питания и сервисов. SKYSERVICE 2018 стал самым представительным в истории: в работе Форума принимают участие порядка 40 авиакомпаний, свою продукцию и сервисы представят более 50 компаний-экспонентов. III Международный форум SKYSERVICE 2018 посетят около 2000 участников.

«После тридцатилетнего перерыва «Аэрофлот» вернул себе место в мировой авиационной элите. В 2017 году «Аэрофлот» и его дочерние авиакомпании перевезли более 50 миллионов человек, что позволило войти в ТОП-20 авиагрупп мира по пассажиропотоку, — заявил во вступительном слове Виталий Савельев. — Подобный результат стал возможен только благодаря резкому улучшению качества сервиса на борту».

Основными темами обсуждения на SKYSERVICE 2018 стали: трансформация маркетинговых инструментов в условиях цифровой экономики, повышение уровня сервиса и продаж на бортах воздушных судов гражданской авиации за счет передовых технологий.

Организатором Форума выступает «Аэромар» — крупнейшая в России компания, работающая в сфере кейтеринга для авиапассажиров и оказания им всего комплекса сервисных услуг, крупнейший российский производитель бортового питания.

Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» особо отметил ключевой вклад дочерней компании ЗАО «Аэромар» в развитие премиального сервиса. «Эффективное партнерство с ЗАО „Аэромар“ позволяет нам делать ставку на бортовой сервис как одно из конкурентных преимуществ», — заявил Виталий Савельев.

Владимир Джао, генеральный директор ЗАО «Аэромар», подчеркнул весомую роль в развитии бортового сервиса пассажиров. «Путь к пассажиру, к его хорошему настроению лежит через его желудок», — отметил он. Генеральный директор ЗАО «Аэромар» представил девять кейтерингов, которые примут участие в премии SkyDelight Awards, и главный приз, который будет вручен самому продающему бортпроводнику, — автомобиль.

Деловая программа третьего Международного форума SKYSERVICE 2018 откроется пленарным заседанием «Трансформация маркетинговых инструментов в условиях цифровой экономики», на котором выступят представители авиакомпаний и крупных компаний, активно развивающих современные сервисы для авиапассажиров.

В ходе первого дня работы Форума также пройдут панельные дискуссии: «Всемирные кулинарные тренды. Развитие бортового питания» и «Аудиовидео— и виртуальный контент на бортах воздушных судов», участие в которых примут ведущие российские и зарубежные эксперты в области обслуживания пассажиров. На площадке Форума SKYSERVICE2018 состоится сертифицированное обучение бортпроводников 18 авиакомпаний по программе ISPY.

В первый день работы Форума SKYSERVICE 2018 будет проведена премия Sky Delight Awards 2018. Девять поваров ведущих мировых кейтерингов, которые разрабатывают меню и готовят блюда для миллионов авиапассажиров по всему миру, сойдутся в кулинарном поединке.

Работу первого дня третьего Международного форума SKYSERVICE 2018 завершит вручение наград Sky Travel Awards — премии, в рамках которой эксперты-блогеры оценили аэропорты, бизнес-залы и гостиницы.