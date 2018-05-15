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Третий международный форум SkyService 2018 стартовал в Москве
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Третий международный форум SkyService 2018 стартовал в Москве 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
Виртуальная реальность, массажные кресла и изысканные блюда — компании, предоставляющие самые разные услуги на борту, сегодня собрались в Гостином дворе. В Москве стартовал международный форум SkyService 2018.
Сразу после торжественной церемонии открытия запланированы кулинарные состязания и мастер-классы для бортпроводников. За право называться лучшим шеф-поваром в рамках «SKY DELIGHT 2018» в буквальном смысле высокой кухни поборются шефы различных авиакомпаний. В меню — блюда для экономического и бизнес-класса. В бортовом меню рецепты и ингредиенты особенные: под запретом все молочные продукты из-за ограниченного срока хранения, а также арахис — сильный аллерген.
Источник фото: телеканал «360»
Во время панельной дискуссии будут разбирать «Аудио— видео— и виртуальный контент на бортах воздушных судов». Вечером лучший бортпроводник из 18 авиакомпаний получит автомобиль за максимальные продажи на борту. В рамках премии «SKY TRAVEL» уже 16 мая будут отмечены лучшие отели, аэропорты и бизнес-залы.
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