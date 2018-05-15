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Фестивали «Гастрономическая карта России» пройдут в городах-организаторах ЧМ-2018
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Фестивали «Гастрономическая карта России» пройдут в городах-организаторах ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фестивали «Гастрономическая карта России» пройдут с 14 июня по 15 июля в городах-организаторах чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Алексей Конюшков в рамках презентации фестивалей «Гастрономическая карта России».
«Чемпионат — это отличная возможность для презентации возможностей России как гастротуристического направления. Мы проводим фестиваль-путешествия «Гастрономическая карта России» по городам-организаторам ЧМ. На современных фудтраках российского производства сборные команды шеф-поваров, рестораторов, отельеров из 11 субъектов РФ, принимающих матчи ЧМ, представят самые вкусные блюда региональной кухни в период с 14 июня по 15 июля», — сообщил А. Конюшков.
В свою очередь, координатор проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова отметила, что старт фестивалю будет дан в Москве.
«Мы стартуем в столице нашей родины, в Москве, это будет торжественный старт. Затем первый фестиваль пройдет в Сочи 15 июня, 17 июня — в Ростове-на-Дону. Потом мы перемещаемся в Нижний Новгород — 21 июня, 28 июня мы переместимся в Калининград. 6 июля мы попадаем в Казань, затем мы перемещаемся в Саранск — 8 июля, 10 июля — Самара, и 14 июля мы закончим наш марафон. У нас всего будет восемь фестивалей, потому что мы ездим по земле. И с 14 июня по 15 июля мы не попадаем, к сожалению, в Екатеринбург и Волгоград», — сказала Е. Шаповалова.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Мундиаль пройдет на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
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