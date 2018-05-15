17 и 18 мая в Сочи на фестивале сразятся кофейни Поволжья и Южного региона

Вход для любителей кофе свободный

17 и 18 мая в Сочи на фестивале сразятся кофейни Поволжья и Южного региона.

В течение двух дней на курорте пройдет отборочный тур чемпионата среди команд кофеен Russian Coffee Cup. На одной площадке соберутся кофейни Южного региона и Поволжья. В программе фестиваля мастер-классы и лекции, показательные выступлениями бариста и дегустации кофейных напитков и десертов. Вход для любителей кофе свободный. По итогам состязаний две лучшие кофейни будут соревноваться в финале чемпионата в Москве 24-27 сентября, сообщает администрация Сочи.