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Более 100 торговых шале будут работать на московском фестивале «Рыбная неделя»
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Более 100 торговых шале будут работать на московском фестивале «Рыбная неделя» 

Агентство «Москва» 29 минут назад
Большой рыбный рынок и более 100 торговых шале будут работать на фестивале «Рыбная неделя», который пройдет в Москве с 17 по 27 мая 2018 г. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
«На фестивальных площадках откроется большой рыбный рынок и более 100 торговых шале, на прилавках которых посетители найдут свежую, замороженную, копченую, соленую, консервированную и вяленую рыбу, а также крабов, креветки, устриц и самые разнообразные рыбные полуфабрикаты», — отметили в оргкомитете.
Уточняется, что наиболее широким выбор охлажденной рыбы будет на рынке, который откроется на площадке между площадью Революции и Манежной площадью. Кроме того, на рынке можно будет выбрать морские деликатесы: гребешки, дальневосточные мидии и устрицы, камчатских крабов, трепангов, морских ежей. На Тверской площади можно будет приобрести якутского омуля, нельму и муксуна, мраморного сома, мясо трубача и краба, креветок и гребешки.
Впервые фестиваль «Рыбная неделя» состоялся весной 2015 г.
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