Маркет местной еды

Музей Москвы и проект «Местная еда» приглашают на открытие нового сезона Маркета местной еды во дворе Провиантских складов. Уже пятый год подряд — раз в месяц с мая по октябрь — Маркет местной еды знакомит жителей и гостей Москвы с актуальными тенденциями уличной еды и помогает гастроэнтузиастам попробовать новые блюда, а новым проектам представить себя публике.

На маркете за прилавками стоят сами создатели гастрономических проектов, они общаются с гостями и могут принять честные отзывы о своих блюдах и ответить на вопросы гостей. Обычно в маркете участвуют 40-50 проектов с разной и необычной едой и предлагают гостям традиционные и авторские варианты тако, бургеров, лимонадов, буррито, салатов и многого другого. В честь дня рождения проекта и «Ночи в музее» каждый участник представит гостям особое блюдо. Также будет представлен раздел бакалеи и «несъедобных» авторских вещей.

По традиции посетителей маркета будут развлекать интересные городские проекты и музыканты, в лектории маркета можно будет узнать о жизни в большом городе и том, как открывать своё дело. Чтобы всем было комфортно, во дворе Провинтских складов будет открыта детская площадка, установлены велопарковка и поилки для собак. Как всегда, трепетным будет отношение к чистоте: для посетителей установлены стойки, где можно будет «помыть» руки санитайзером, а всех участников маркета до начала работы и каждый час во время работы будет проверять дежурный санитарный врач.

Время работы маркета:

11:00 — 23:00 в субботу 19 мая 11:00 — 21:00 в воскресенье 20 мая Другие даты:

23-24 июня, 21-22 июля, 18-19 августа, 8-9 сентября.