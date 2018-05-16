С. Собянин пригласил жителей Москвы на фестиваль «Рыбная неделя»

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы на фестиваль «Рыбная неделя». Об этом он написал в своем официальном аккаунте в Twitter.

«В четверг начинается праздник любителей рыбы и морепродуктов. Фестиваль «Рыбная неделя» идет до 27 мая. Можно купить продукты и попробовать экзотичные блюда от лучших ресторанов Москвы», — написал С. Собянин.

Большой рыбный рынок и более 100 торговых шале будут работать на фестивале «Рыбная неделя», который пройдет в Москве с 17 по 27 мая 2018 г.

Наиболее широким выбор охлажденной рыбы будет на рынке, который откроется на площадке между площадью Революции и Манежной площадью. Кроме того, на рынке можно будет выбрать морские деликатесы: гребешки, дальневосточные мидии и устрицы, камчатских крабов, трепангов, морских ежей. На Тверской площади можно будет приобрести якутского омуля, нельму и муксуна, мраморного сома, мясо трубача и краба.