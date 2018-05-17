Лучший барный маршрут по Патриаршим

17 мая в 20.00 на Патриарших прудах пройдет очередной барный фестиваль Bootcamp. Только один вечер лучшие отечественные бартендеры (финалисты программы Diageo Reserve World Class) будут готовить в 9 столичных барах эксклюзивные авторские коктейли по фиксированной цене в 600 рублей.

За барные стойки встанут 12 барменов из Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Хабаровска и Москвы, претендующие на звание лучшего бартендера-2018 и 4 победителя конкурса Diageo Reserve 2012-2017 годов. Задача каждой команды — разработать авторскую коктейльную карту, основываясь на особенностях концепции выбранного заведения, а затем весь вечер работать за барной стойкой с этими коктейлями. Конечно, обойти все 9 баров — задача для весьма сильных телом и духом, поэтому News.ruвыбрал 5 баров, куда точно стоит заглянуть.

Пресс-служба фестиваля Bootcamp

1. Noor Bar Миксовать за барной стойкой в NoorBar будут победитель 2017 года Максим Гладышкевич, 2015 года Евгений Шашин и лучший бартендер 2014 и 2016 Виталий Екименко. Когда еще вы попробуете коктейли, приготовленные столь именитой командой в одном из главных баров города? В NoorBarбыл, пожалуй, каждый, кто считает себя москвичом, но если вдруг вы эту возможность упустили, этот вечер — самое время: здесь всегда праздничная атмосфера, респектабельная публика, правильные диджеи и лучшая в столице терраса во внутреннем дворе.

2. Saxon+Parole

Московская адаптация знаменитого нью-йоркского ресторана приютит на вечер 17 мая двух бартендеров-гастролеров: Александра Калачева из хабаровской La Cucaracha и Лионела Рабеаривеллу из петербуржского Imbibe cocktail bar. Микс Дальнего Востока и Северо-Запада должен получиться весьма впечатляющим. Ну а если перепробуете все, что приготовят гости, переключайтесь на лучший в городе «Манхэттен» или любой другой коктейль из карты бара Saxon+Parole, пять лет назад признанного лучшим ресторанным баром мира: здесь славятся классикой, актуализированной исключительно натуральными ингредиентами, и отличной коллекцией шампанских вин.

Пресс-служба фестиваля Bootcamp

3. AQ Chicken

Евгения Петрушева из новосибирского бара Nobel на этот вечер станет одной командой с казанцем Аброром Абдуллаевым, миксующим для одного из лучших в Татарстане Roofcocktailbar— такой дуэт горячит кровь без всякого алкоголя. Отвлекаться от авторского меню звезд вечера не рекомендуем, а вот закусывать — обязательно, ибо кухня в AQChickenвесьма оригинальна, несмотря на то, что все блюда содержат в себе курицу. Вам и не снилось, что сделал с привычной птицей бывший испанский шеф Адриан Кетглас . Лучшее — AQ-паштет в кокосовой скорлупе с чатни из яблок и курица конфи с мармеладом из мерло.

4. Margarita Bistro

Москва в лице Владимира Маякова из InsiderBar и негласная третья столица — Казань ( Александр Блинов из Roof cocktail bar) сойдутся в дуэте в одном из самых приятных мест на Патриарших. MargaritaBistro— это всегда вкусно, интересно, но без сложностей, — идеальная компания для многослойных миксов и необычных сочетаний, которыми наверняка будут удивлять гости-бартендеры.

Пресс-служба фестиваля Bootcamp

5. «Клава»

В непотопляемом старожиле Патриарших — баре «Клава» — сойдутся вечные конкуренты Москва и Петербург: Андрей Пруцких из столичного Insider Bar и Михаил Падисов из Imbibe cocktail bar с берегов Невы. Разве можно пропустить возможность оказаться сразу в двух российских столицах, соединить в сердце подъезд и парадную, бордюр и поребрик и на вкус почувствовать, какую синергию дает дуэт двух противоположностей. Атмосфера вечно шумного и попсово звучащего, самого разбитного из приличных баров в Москве — лучший выбор для завершения этого во всех смыслах непростого вечера.