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На время футбольного фестиваля «квадрат» в центре Волгограда останется без летних кафе
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На время футбольного фестиваля «квадрат» в центре Волгограда останется без летних кафе 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Впервые за долгие годы на Аллее Героев в Центральном районе Волгограда до сих пор не появилось ни одного летнего кафе. Несмотря на теплую погоду, центральная улица остается пустой. Такой она будет как минимум до середины июля — пока не пройдет фанфест.
— При подготовке к проведению фестиваля болельщиков было принято решение воздержаться от устройства летних кафе на так называемом «квадрате», который образуют Аллея Героев, улицы Чуйкова и Советская, — сообщили сегодня организаторы фестиваля. — Заведения общепита попали в так называемую буферную зону. По Аллее Героев, улицам Чуйкова и Советской будут проходить болельщики. Отсутствие летних кафе на пути болельщиков позволит избежать каких-либо инцидентов, и владельцы заведений отнеслись с пониманием к данной ситуации.
Все меню в расположенных в центре Волгограда ресторанов и кафе будут переведены на английский язык. Кроме этого, сотрудников уже учат языкам, чтобы они могли понять иностранных посетителей и поддержать с ними беседу. Учитывая, что в город на Воле съедутся фаны из арабских стран, руководителям кафе предложили продумать меню отдельно для мусульман.
Территория фан-зоны составит чуть больше 30 тысяч квадратных метров. Присутствовать одновременно на площадке фестиваля смогут не больше 15 тысяч человек. Вход в фан-зону будет бесплатным для всех. Каким будет фестиваль болельщиков, его главная сцена и требования безопасности, читайте в специальном материале V1.ru.
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