На время футбольного фестиваля «квадрат» в центре Волгограда останется без летних кафе

Впервые за долгие годы на Аллее Героев в Центральном районе Волгограда до сих пор не появилось ни одного летнего кафе. Несмотря на теплую погоду, центральная улица остается пустой. Такой она будет как минимум до середины июля — пока не пройдет фанфест.

— При подготовке к проведению фестиваля болельщиков было принято решение воздержаться от устройства летних кафе на так называемом «квадрате», который образуют Аллея Героев, улицы Чуйкова и Советская, — сообщили сегодня организаторы фестиваля. — Заведения общепита попали в так называемую буферную зону. По Аллее Героев, улицам Чуйкова и Советской будут проходить болельщики. Отсутствие летних кафе на пути болельщиков позволит избежать каких-либо инцидентов, и владельцы заведений отнеслись с пониманием к данной ситуации.

Все меню в расположенных в центре Волгограда ресторанов и кафе будут переведены на английский язык. Кроме этого, сотрудников уже учат языкам, чтобы они могли понять иностранных посетителей и поддержать с ними беседу. Учитывая, что в город на Воле съедутся фаны из арабских стран, руководителям кафе предложили продумать меню отдельно для мусульман.