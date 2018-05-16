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Команда White Rabbit Family запустила в Дубаи ресторан Crab Market
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Команда White Rabbit Family запустила в Дубаи ресторан Crab Market 

Kitchenmag 2 часа назад
Фото: Kitchenmag
Ресторан Crab Market в столице ОАЭ Дубаи открыт холдингом White Rabbit Family совместно с Bulldozer Group. Королевский камчатский краб, колючий краб, голубой, мягкопанцирный — в меню собраны лучшие разновидности этого деликатеса со всего света, а также богатая коллекция рыбы и морепродуктов, пишет «Гастрономъ».
Команду поваров возглавил бренд-шеф WRF Владимир Мухин, отмеченный международным рейтингом The World’s 50 Best Restaurants как шеф одного из 50 лучших ресторанов мира (White Rabbit, Москва).
Шеф запуска — Василий Зайцев (ресторан Chicha). Составленное шефами меню объединило гастрономические традиции Ближнего Востока, стран Атлантики и Средиземноморья. География используемых продуктов — от Баренцева моря до Индийского океана и от Атлантики до тихоокеанского побережья. Гости Crab Market могут сами выбрать понравившиеся им продукты, а также метод их приготовления — от севиче или татаки из сырой рыбы до горячих блюд, приготовленных на гриле, на пару, на воке или любым другим способом.
Свежие морепродукты, включая местные устрицы Dibba Bay, ежедневно поставляются в ресторан с дубайского рыбного рынка. А крабов в Crab Market привозят из разных стран, чтобы, следуя сезонному календарю, постоянно поддерживать в ресторане широкий ассортимент. В меню Crab Market подаются фаланги камчатского краба или крабы целиком — на льду, приготовленные на пару или на гриле, с фирменными соусами. Изюминкой меню стали Mezzeh tartare — необычные сочетания арабских мезе с рыбными тартарами: тартар из гребешка с хумусом, из лангустина — с баба гануш, из тунца — с тахини. Crab Market расположился на 15-м этаже Dubai International Financial Centre, откуда открывается панорамный вид на исторический центр города, знаменитую башню Бурдж Халифа, залив и другие достопримечательности.
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