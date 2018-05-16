20 ресторанов, которые зашли слишком далеко в попытке быть оригинальными

Давно пора признать, что вся эта идея с хипстерами зашла слишком далеко. Концепт стал настолько популярен, что даже рестораны переключились на него. К сожалению, зачастую попытки быть в тренде оборачиваются смехотворной катастрофой. А привычные блюда в таких заведениях теряют всякий смысл.

Источник: Bored Panda

Полуденный чай в шкафу.

Пирог в бокале.

Просто слов нет.

Триумф оригинальности — яйцо по-шотландски.

Удивительно, как такая конструкция стоит.

Заказали свежевыжатый апельсиновый сок.

Ну и уже классика — английский завтрак на лопате.

Фиш-энд-чипс на миниатюре колеса обозрения.

Салат «Цезарь».

Даже не знаем, что это.

Где-то тут должна быть еда.

Блюдо на одного.

Ничего особенного, просто латте в моркови.

А если захочешь сначала попробовать картошку?

Лестница из роллов.

А вот это уже опасно — роллы на колючей проволоке.

Без комментариев.

А это, пожалуй, пример того, когда еда теряет всякую привлекательность. Навсегда.

Суп и сыр-гриль сверху.