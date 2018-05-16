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20 ресторанов, которые зашли слишком далеко в попытке быть оригинальными
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20 ресторанов, которые зашли слишком далеко в попытке быть оригинальными 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Давно пора признать, что вся эта идея с хипстерами зашла слишком далеко. Концепт стал настолько популярен, что даже рестораны переключились на него. К сожалению, зачастую попытки быть в тренде оборачиваются смехотворной катастрофой. А привычные блюда в таких заведениях теряют всякий смысл.
Источник: Bored Panda
Полуденный чай в шкафу.
Пирог в бокале.
Просто слов нет.
Триумф оригинальности — яйцо по-шотландски.
Удивительно, как такая конструкция стоит.
Заказали свежевыжатый апельсиновый сок.
Ну и уже классика — английский завтрак на лопате.
Фиш-энд-чипс на миниатюре колеса обозрения.
Салат «Цезарь».
Даже не знаем, что это.
Где-то тут должна быть еда.
Блюдо на одного.
Ничего особенного, просто латте в моркови.
А если захочешь сначала попробовать картошку?
Лестница из роллов.
А вот это уже опасно — роллы на колючей проволоке.
Без комментариев.
А это, пожалуй, пример того, когда еда теряет всякую привлекательность. Навсегда.
Суп и сыр-гриль сверху.
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