Бузова обнажилась на Сейшелах

Ольга Бузова продолжает будоражить публику. Накануне девушка опубликовала довольно откровенный снимок, сделанный на Сейшелах. Но разумеется, реакция была неоднозначной.

На снимке Ольга в томной позе прикрыта листьями пальмы. Снимок набрал более 300 тысяч лайков менее чем за сутки, однако было довольно много критических комментариев: «Смешной кадр… Какой-то несуразный», «Последовательница Волочковой. Та тоже любит поваляться голышом на травке», «Как будто пьяная споткнулась, с пальмой упала и уснула».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

15 Май 2018 в 12:50 PDT Тем временем Ольга в очередной раз пробует себя в новом амплуа. Девушка станет ресторатором — уже совсем скоро в Москве откроется ресторан правильного питания Бузовой под названием Buzfood. По словам Ольги, она продумывала концепцию ресторана на протяжении двух лет. В итоге девушка решила сделать акцент в интерьере на собственный образ: стены украшают портреты Ольги, а на медиаплазмах можно будет смотреть ее клипы и выступления, сообщает Super.

Впрочем, публика на новый проект отреагировал неоднозначно: «Ресторан имени любви к себе? Попахивает психиатричкой», «Это уже слишком… попахивает как-то сектой…», «Не слишком ли много будет Ольги? Не думаю что люди смогут нормально посидеть в ресторане, когда везде Оля, все выглядит как секта, а не как ресторан».