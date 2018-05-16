Уха, щучьи котлеты и сом. Путеводитель по ресторанам Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая — РИА Новости Сергей Белоусов . Ростов-на-Дону — край казаков, местная кухня традиционно казачья. Уха самых разных видов, щучьи котлеты, жареный сом — здесь готовят из того, чем богат великий Дон. Впрочем, в городе есть заведения и для вегетарианцев, и для любителей восточной экзотики.

Breakfasteria

Адрес — Ростов-на-Дону, Университетский переулок, 44/50 Средний чек — ₽₽₽₽

Кухня — Итальянская/Европейская

Телефон — +7 (863) 270–51–51 Часы работы — 09:00–22:00 Ресторан Breakfasteria в Ростове-на-Дону

Никаких обедов, ужинов и полдников: завтрак здесь всегда утром, днем и ближе к ночи.

Это пришлось по вкусу ростовчанам: оказалось, желающих отведать яичницу на закате хоть отбавляй.

Тут говорят «доброе утро», даже если наступил вечер.

Континентальный завтрак «Париж» в ресторане Breakfasteria в Ростове-на-Дону

Больше всего посетителям нравится континентальный завтрак «Париж»: омлет с сыром дорблю, креветки, круассан и паштет. Кроме «Парижа», в разделе меню «Завтраки европейских столиц» предлагаются «Лондон», «Рим», «Москва», «Тилимилитрямдия».

Сэндвич с фермерским карбонатом и перечным соусом в ресторане Breakfasteria в Ростове-на-Дону

Помимо блюд из яиц, в ресторане предлагают очень вкусный и сочный сэндвич с фермерским карбонатом и перечным соусом, а также нежные сырники «Пальчики», которые выпечены… все верно, в форме пальчиков.

Сырники «Пальчики» в ресторане Breakfasteria в Ростове-на-Дону

В Breakfasteria долго думали, с чем же их подавать — со сгущенкой, сметаной или вареньем. В итоге можно заказать и с тем, и с другим, и с третьим.

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Green Cafe

Адрес — Ростов-на-Дону, улица Суворова, 91, ЖК Ростов-Сити

Средний чек — ₽₽₽₽

Кухня — Индийская, Международная, Европейская

Телефон — +7 (863) 226–02–83 Часы работы — пн-вс 10.00–20.00 Green Cafe в Ростове-на-Дону

На четвертом этаже бизнес-центра посреди стекла и бетона спрятался небольшой зеленый островок спокойствия. Green Cafe действительно утопает в растениях, все столы и обивка — из натурального дерева.

Это царство вегетарианской и индийской кухни, причем обе сплетены воедино.

Впрочем, и любителям животных белков с углеводами найдется что отведать.

Блюда индийской кухни в Green Cafe в Ростове-на-Дону

Основатель Green Cafe заверяет, что главное для него не прибыль, а популяризация индийской кухни и культуры. Сам он не раз бывал в Индии.

В северном штате Путопарти познакомился с поваром Донта Харишем.

И вот он уже два года — шеф-повар Green Cafe.

Овощное рагу с нутом в Green Cafe в Ростове-на-Дону

Большая часть специй и ингредиентов доставлена из Индии — Хариш летает на родину дважды в год. Он сам делает домашний сыр из коровьего молока, кокосовое масло и множество других заготовок. Для особо погруженных в индийскую культуру в ресторане есть отдельный зал с Буддой, Аватарами и особым освещением.

Бургер с котлетой из зеленой чечевицы в Green Cafe в Ростове-на-Дону

В Green Cafe предлагают вегетарианские блюда, меню для веганов и сыроедов. Никакого алкоголя и газированных напитков. Однако некоторые блюда массовой европейской кухни имеются.

Поскольку в кафе используют только оригинальные ингредиенты, от пиццы отказались: итальянские сыры в России под санкциями. Зато добавили бургер, но вегетарианский — с котлетой из зеленой чечевицы.

По словам поваров, посетители обычно не сразу понимают, что в этом блюде вообще нет мяса.

Ростов-папа

Адрес — Ростов-на-Дону, улица Суворова, 64 Средний чек — ₽₽₽₽

Кухня — Кавказская/Узбекская, Русская/Украинская

Телефон — +7 (863) 270–70–49 Часы работы — пн-вс 11.00–23.00 Ресторан «Ростов Папа» в Ростове-на-Дону

За традиционной русской кухней нужно идти в «Ростов-папа».

Тут подают настоящий казачий борщ с наваристым бульоном, телятиной, овощной зажаркой, салом и чесноком, а также котлеты из щуки, сазана, судака, сома и множество других рыбных блюд.

Вся рыба, разумеется, из великого Дона.

Борщ казачий в ресторане «Ростов Папа»

Русская кухня дополнена европейской: одна из популярных позиций в меню — кардинни с семгой.

Есть немного грузинской — харчо и люля-кебаб.

Для удобства иностранных туристов к футбольным матчам в ресторане выпустят меню на английском языке и обучат официантов самым распространенным фразам.

Кардинни с семгой в ресторане «Ростов Папа»

"Ростов-папа" находится в отдельном здании в самом центре города, поэтому места здесь много. Можно легко стать частью шумной компании, справляющей чью-то свадьбу или юбилей.

Кстати, в этом заведении принимают биткоины.

Управляющий ресторана говорит, что сейчас эта опция уже не пользуется спросом, но оплату в криптовалюте все равно сохранили в качестве модной фишки.

Ресторан «Ростов Папа» в Ростове-на-Дону