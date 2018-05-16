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Более 100 летних кафе уже открыли в МО
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Более 100 летних кафе уже открыли в МО 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Фото: Вести Подмосковья
В Подмосковье открылись более сотни летних кафе, об этом сообщает пресс-служба Минпотребрынка региона.
Ведомство провело мониторинг летних кафе, отмечается в материале. По словам министра потребительского рынка области Владимира Посаженникова, в области открылись более 100 сезонных кафе. Посаженников пояснил, что большинство из них — летние веранды ресторанов и баров.
Больше всего летних кафе — 12 предприятий — открылось в Жуковском. Сезонные кафе уже работают в городских Подольск, Восход, Звенигород, Озеры, Протвино, Павловский Посад, Рошаль, Серпухов, Химки, Электросталь, Домодедово, а также в Сергиево-Посадском, Одинцовском, Ногинском, Ленинском районах, добавляется в сообщении.
Всего в этом году в регионе планируется открыть 500 летних кафе.
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