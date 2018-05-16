Ещё
В Шотландии будут следить за размером порций в ресторанах в рамках стратегии по борьбе с ожирением
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Шотландии будут следить за размером порций в ресторанах в рамках стратегии по борьбе с ожирением 

Особое блюдо 2 часа назад
Фото: Особое блюдо
Парламент Шотландии намерен в ближайшие 12 лет вдвое снизить показатели по детскому ожирению в регионе. Для этого планируется запретить рекламу маркетинговых акций для вредных продуктов и ввести строгий контроль за размером порций ресторанных блюд, которые можно купить на вынос Парламент Шотландии намерен в ближайшие 12 лет вдвое снизить показатели по детскому ожирению в регионе. Для этого планируется запретить рекламу маркетинговых акций для вредных продуктов и ввести строгий контроль за размером порций ресторанных блюд, которые можно купить на вынос.
"Наша цель сократить вдвое детское ожирение в Шотландии к 2030 году, и мы планируем с помощью проекта по снижению веса достичь этой цели и помочь большинству сделать выбор в пользу здоровой пищи», — сообщила первый министр Шотландии Никола Стерджен. Ее слова передает британский «Express».
Она также добавила, что 29% шотландских детей подвержены риску набора избыточного веса, а 14% — риску ожирения. «Дети с ожирением, вероятно, будут страдать ожирением и во взрослом возрасте. Кроме того, велика вероятность, что они также столкнуться с такими проблемами как диабет и сердечно-сосудистые заболевания в молодом возрасте», — добавила министр.
Шотландское правительство подготовит программу по снижению веса для детей, которая будет включать меры по борьбе с потреблением излишних сахара и соли, летом 2018 года. В частности, предлагается, запретить размещение рекламы на акции по продаже «нездоровых продуктов питания», стимулирующие покупателей к покупке таких продуктов в большом объеме, а также предполагается ввести контроль размера порций и маркировку калорий на блюдах, которые продаются на вынос в ресторанах и кафе.
Фото:FreeToUseSounds/Pixabay
Особое блюдо: последние новости
Макдоналдс выпустил лимитированную Coca-Cola к 50-летию Биг Мака Меню первого обеда на «Титанике» продали на аукционе за $140 тысяч «Кофемания» запускает первую кофейню в Сочи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Плагиат?!»: украденные российские шоу6
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века32
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования68
Тест: вспомните роли «королевы экрана» Гундаревой1
Отвратительный и прекрасный фон Триер1
Видео
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
13:31
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Кино
10:52
Как Disney лжет прямо в лицо зрителям
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:22
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования
Кино
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение