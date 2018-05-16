В Шотландии будут следить за размером порций в ресторанах в рамках стратегии по борьбе с ожирением

Парламент Шотландии намерен в ближайшие 12 лет вдвое снизить показатели по детскому ожирению в регионе. Для этого планируется запретить рекламу маркетинговых акций для вредных продуктов и ввести строгий контроль за размером порций ресторанных блюд, которые можно купить на вынос Парламент Шотландии намерен в ближайшие 12 лет вдвое снизить показатели по детскому ожирению в регионе. Для этого планируется запретить рекламу маркетинговых акций для вредных продуктов и ввести строгий контроль за размером порций ресторанных блюд, которые можно купить на вынос.

"Наша цель сократить вдвое детское ожирение в Шотландии к 2030 году, и мы планируем с помощью проекта по снижению веса достичь этой цели и помочь большинству сделать выбор в пользу здоровой пищи», — сообщила первый министр Шотландии Никола Стерджен. Ее слова передает британский «Express».

Она также добавила, что 29% шотландских детей подвержены риску набора избыточного веса, а 14% — риску ожирения. «Дети с ожирением, вероятно, будут страдать ожирением и во взрослом возрасте. Кроме того, велика вероятность, что они также столкнуться с такими проблемами как диабет и сердечно-сосудистые заболевания в молодом возрасте», — добавила министр.

Шотландское правительство подготовит программу по снижению веса для детей, которая будет включать меры по борьбе с потреблением излишних сахара и соли, летом 2018 года. В частности, предлагается, запретить размещение рекламы на акции по продаже «нездоровых продуктов питания», стимулирующие покупателей к покупке таких продуктов в большом объеме, а также предполагается ввести контроль размера порций и маркировку калорий на блюдах, которые продаются на вынос в ресторанах и кафе.

Фото:FreeToUseSounds/Pixabay