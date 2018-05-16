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Ресторан дня: новый Bocconcino на Патриарших
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Ресторан дня: новый Bocconcino на Патриарших 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
В городе весна, так что самое время обосноваться на Патриках. Тем более, что там в сотрудничестве с Ginza Project открылся восьмой ресторан сети пиццерий Bocconcino.
peopletalk
Здесь выпекают пиццу в дровяной печи, готовят аппетитную домашнюю пасту, морепродукты и по-итальянски сытные мясные блюда (непременно с пармезаном, оливковым маслом, огненным чили или соусом песто). Бренд-пиццайоло сети — Стефано Витти из Форте-деи-Марми. Он придумал рецепт особой пиццы, которую будут подавать только на Патриках (Patriki Pizza с морепродуктами).
И еще обязательно попробуй фирменную новинку: тартар из мраморной говядины с красной икрой и хрустящей фокаччей (950 руб.).
peopletalk
А еще в меню более 30 видов пиццы, итальянские пироги, десятки видов спагетти, лингвини, ризотто, а также рыбные и мясные блюда. К каждой позиции официант подберет породистое итальянское вино.
Адрес: Большой Патриарший переулок, 4
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