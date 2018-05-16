Ещё
Ресторан дня: новый Bocconcino на Патриках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ресторан дня: новый Bocconcino на Патриках 

Peopletalk 41 минуту назад
Фото: Peopletalk
В городе весна, так что самое время обосноваться на Патриках. Тем более, что там в сотрудничестве с Ginza Project открылся восьмой ресторан сети пиццерий Bocconcino.
peopletalk
Здесь выпекают пиццу в дровяной печи, готовят аппетитную домашнюю пасту, морепродукты и по-итальянски сытные мясные блюда (непременно с пармезаном, оливковым маслом, огненным чили или соусом песто). Бренд-пиццайоло сети — Стефано Витти из Форте-деи-Марми. Он придумал рецепт особой пиццы, которую будут подавать только на Патриках (Patriki Pizza с морепродуктами). И еще обязательно попробуй фирменную новинку: тартар из мраморной говядины с красной икрой и хрустящей фокаччей (950 руб.).
peopletalk
А еще в меню более 30 видов пиццы, итальянские пироги, десятки видов спагетти, лингвини, ризотто, а также рыбные и мясные блюда. К каждой позиции официант подберет породистое итальянское вино.
Адрес: Большой Патриарший переулок, 4
Peopletalk: последние новости
Планы на выходные 12-13 мая: маркет «4 сезона», Валерий Сюткин и «Сырfest» Ресторан «Шинок»: сезонное предложение Вот это пиар! Самые громкие скандалы компании Burger King
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Плагиат?!»: украденные российские шоу6
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века32
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования68
Тест: вспомните роли «королевы экрана» Гундаревой1
Отвратительный и прекрасный фон Триер1
Видео
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
13:31
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Кино
10:52
Как Disney лжет прямо в лицо зрителям
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:22
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования
Кино
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение